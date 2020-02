Facebook teste de nouveaux onglets pour mieux contrôler le contenu du fil d’actualité

Depuis sa création, Facebook n’a cessé de changer la façon dont le contenu est organisé sur le fil d’actualité. Et visiblement, le réseau social prépare actuellement de nouveaux changements.

A priori, il n’est pas question de modifier l’algorithme qui régit le fil d’actualité principal, comme Facebook l’a fait il y a deux ans (ce qui aurait réduit la visibilité des médias), mais plutôt de donner plus de contrôle à l’utilisateur, pour afficher les contenus qu’il recherche.

D’après un article publié cette semaine par The Next Web, Facebook teste actuellement un nouveau système d’onglets sur son application Android qui permet à l’utilisateur d’avoir des alternatives à l’organisation classique du fil d’actualité.

TNW relaie une découverte de Jane Manchun Wong, une spécialise en reverse engineering reconnue par les médias. D’après sa publication sur Twitter, dans le cadre de ses tests, Facebook permet, en plus de l’affichage classique, d’accéder à un onglet sur lequel les publications les plus récentes sont mises en avant. Un autre onglet permet de revoir les publications qui sont déjà apparues sur le fil d’actualité.

Facebook is working on tabbed newsfeed for easier access to “Most Recent” and “Already Seen” feeds pic.twitter.com/8Z9KLG9nc8

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2020