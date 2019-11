Facebook teste son dark mode sur Android

Déployé sur Android et iOS cette année, le dark mode est devenu une fonctionnalité très populaire sur les applications mobiles, et même sur les sites web. Actuellement, de nombreuses applications Google, Apple et Microsoft se sont déjà mis au dark mode. Et Facebook propose déjà cette fonctionnalité sur son application de chat Messenger.

Cependant, Facebook ne propose pas encore de dark mode pour son produit phare, le réseau social.

Mais cela fait déjà plusieurs mois que nous savons que l’entreprise développe un mode sombre pour cette application. Et visiblement, l’officialisation de cette fonctionnalité pourrait se faire bientôt puisque petit à petit, le dark mode de l’application Facebook apparaît chez certains utilisateurs de smartphones Android.

Du moins, c’est ce qu’indique le site Android Police, ainsi que quelques utilisateurs (captures d’écran à l’appui).

facebook tengah test dark mode ke tu? pic.twitter.com/VsLhjarGB0 — Lock (@locknain) November 17, 2019

Comme vous pouvez le voir sur ces publications, le dark mode sur l’application mobile de Facebook devrait donc échanger les fonds clairs contre des fonds sombres.

Pourquoi est-ce important ?

L’app Facebook est l’une des applications les plus utilisées dans le monde et chez beaucoup d’utilisateurs, il s’agit de l’application qui utilise le plus la batterie sur leurs smartphones.

Or, il est possible de réduire la consommation d’énergie d’une application lorsque celle-ci est utilisée avec le dark mode.

Il y a quelques mois, Google a même publié les résultats d’une expérience pour démontrer que l’affichage de ces fonds sombres à la place des fonds clairs traditionnels est un véritable plus pour l’autonomie, sur les smartphones équipés d’écrans OLED (comme l’iPhone 11 Pro).

Sinon, parmi les autres applications qui ont déjà un mode sombre, il y a Gmail, Slack et Twitter.