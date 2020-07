Facebook teste un assistant pour son casque Oculus Quest

Facebook n’a pas de smartphones, mais l’entreprise vend des casques de réalité virtuelle, ainsi que des écrans connectés, et actuellement, des lunettes de réalité augmentée sont également dans les tuyaux. Cela fait un moment que nous savons que le numéro un des réseaux sociaux développe un assistant numérique, similaire à Siri, Google Assistant ou Alexa, qui permettrait aux utilisateurs d’interagir avec ses produits.

En février, par exemple, nous indiquions que Facebook rémunère des utilisateurs pour que ceux-ci contribuent à l’amélioration de cet assistant via des enregistrements vocaux. Et aujourd’hui, il semblerait que le projet ait suffisamment avancé pour que l’entreprise teste son système de reconnaissance vocale.

En effet, comme le rapport le site Venturebeat, sur la version 18 du logiciel du casque Oculus Quest, Facebook propose un test en beta d’une nouvelle fonctionnalité de commandes vocales pour les utilisateurs anglophones aux États-Unis. Une fois la fonctionnalité activée, il serait possible d’utiliser les commandes vocales en appuyant deux fois sur le « bouton Oculus ». Il serait possible de faire des commandes comme demander au système de prendre une capture d’écran, démarrer une diffusion vers un écran externe, ou encore éteindre le casque. Une commande permettrait également d’avoir la liste des autres commandes disponibles.

Bientôt, un concurrent de Siri, Google Assistant et Alexa ?

Pour le moment, on ne sait pas quand cette nouvelle fonctionnalité pourrait être disponible en version stable ni quand celle-ci sera disponible en d’autres langues. En tout cas, on remarquera que le casque Oculus Quest de Facebook s’améliore petit à petit. Pour rappel, celui-ci bénéficie déjà d’une fonctionnalité de détection des mouvements de la main, ce qui fait qu’il est possible d’utiliser le casque (du moins, certaines applications) sans la manette Oculus Touch.

Par ailleurs, Facebook voit au casque Oculus Quest le produit idéal pour démocratiser la réalité virtuelle. En effet, il s’agit d’un produit relativement abordable, mais qui permet aussi d’avoir une bonne expérience. Aussi, récemment, Facebook a décidé de mettre fin aux ventes de l’Oculus Go, un produit plus abordable, mais qui était aussi moins performant.

En même temps, Facebook développe ses lunettes de réalité augmentée, et un bon assistant vocal sera certainement au centre des interactions des utilisateurs avec ce futur produit.