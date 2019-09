En attendant ses lunettes de réalité augmentée, Facebook muscle l’Oculus Quest

La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont des domaines importants pour Facebook. Et chaque année, le numéro un des réseaux sociaux organise la conférence Oculus Connect, durant laquelle celui-ci présente ses innovations dans ces domaines aux développeurs.

Le 25 septembre, Facebook a donné le coup d’envoi de la sixième édition de cette conférence. Et durant son intervention, Andrew Bosworth, responsable de l’AR et de la VR au sein de la firme, a annoncé que celle-ci développe des lunettes de réalité augmentée. Sans donner de détails, Bosworth a évoqué quelques prototypes qui seraient en cours de développement.

Pour rappel, d’après les rumeurs, Facebook travaillerait avec la maison-mère des lunettes Ray-Ban pour développer ce type de produit.

En plus des lunettes de réalité augmentée, Facebook travaille également sur un projet baptisé « Live Maps ». Il s’agit, pour l’entreprise, de « l’infrastructure de base qui sous-tendra les expériences de en réalité augmentée de demain. » En substance, il s’agit d’une carte dans laquelle des informations pourront être attachées à des endroits du monde réel, et qui pourra être utilisée par les futures lunettes de réalité augmentée. « Live Maps utilisera les technologies de vision par ordinateur parallèlement aux technologies de localisation et de cartographie pour créer une carte virtuelle partagée du monde. Plutôt que de reconstituer votre environnement en temps réel, ces lunettes AR exploiteront un jour les espaces 3D existants précédemment sauvegardés dans le cloud », lit-on sur le blog d’Oculus.

En attendant, l’Oculus Quest devient un produit très attractif

En attendant l’arrivée de ses lunettes de réalité augmentée, c’est avec le casque Oculus Quest que Facebook essaie de conquérir le grand public, via la réalité virtuelle. Et les nouveautés annoncées pour ce produit ont été nombreuses.

Tout d’abord, le casque bénéficiera d’une fonctionnalité baptisée Oculus Link, au mois de novembre. Si vous possédez un Oculus Quest, cette fonctionnalité (qui arrivera via une mise à jour logicielle) vous permettra de lancer des jeux ou des applications destinées à l’Oculus Rift, en branchant le casque à un ordinateur (suffisamment puissant) via USB 3.

Mais en plus des applications Oculus Rift, l’Oculus Quest pourra aussi profiter du catalogue d’applications d’Oculus Go, le casque VR d’entrée de gamme de Facebook.

Et bientôt, il sera possible de contrôler l’Oculus Quest avec les mains, sans utiliser les contrôleurs Oculus Touch. Facebook a en effet développé une technologie qui permettra aux capteurs du Quest de détecter les mouvements de la main et des doigts pour contrôler le casque.

Cette nouvelle fonctionnalité de Hand Tracking sera disponible début 2020, mais de manière expérimentale. Les développeurs, quant à eux, pourront utiliser un SDK de détection des mains, afin d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur leurs jeux ou applications. Et à terme, l’objectif de Facebook est que les utilisateurs puissent consommer le contenu en réalité virtuelle sans passer par des contrôleurs. De plus, cette technologie de Hand Tracking sera également un outil puissant pour contrôler les futures lunettes de réalité augmentée de Facebook.