Facebook : une énorme fuite expose les données de 419 millions de comptes

Alors que le numéro un des réseaux sociaux essaie de redorer son blason après le scandale Cambridge Analytica, un autre incident vient gâcher tous les efforts de l’entreprise. En effet, comme le rapporte un article publié par TechCrunch, Facebook aurait fait fuiter les informations de 419 millions de comptes d’utilisateurs.

D’après le site, les numéros de téléphones liés à des centaines de millions de comptes Facebook ont été découvertes en ligne sur une base de données.

En plus de l’identifiant (ID) Facebook et le numéro de téléphone, d’autres informations comme le sexe, le nom de l’utilisateur et le pays ont également été exposés pour certains comptes. Cette fuite pourrait exposer les utilisateurs concernés aux spams téléphoniques, mais également à des piratages de comptes.

Un nouveau scandale en vue ?

C’est Sanyam Jain, chercheur de la GDI Foundation, qui aurait découvert la base de données fuitée et qui a prévenu TechCrunch.

Pour le moment, on ignore qui a pu extraire ces données des serveurs de Facebook. Mais en tout cas, certains comptes concernés (et dont les numéros de téléphones ont fuité) appartiendraient à des célébrités.

De son côté, Facebook a déjà réagi. « Cet ensemble de données est ancien et semble contenir des informations obtenues avant que nous ayons apporté des modifications l’année dernière pour empêcher les utilisateurs de rechercher des personnes à l’aide de leurs numéros de téléphone », a déclaré un représentant. « L’ensemble de données a été supprimé et nous n’avons trouvé aucune preuve que les comptes Facebook aient été compromis. »