Facebook va bientôt vous demander votre photo pour accéder à son application

Facebook semble se préparer à lancer un nouveau type de captcha qui demanderait aux utilisateurs de prouver leur identité en téléchargeant des photos de leur visage.

Facebook veut encore blinder un peu plus la sécurité des comptes de ses membres. Et pour cela, il faudra fournir une photo (de plus).

Selon nos confrères de Wired, certains membres de Facebook se sont vus demander de se tirer le portrait (un portrait « clair ») afin de pouvoir accéder à leur compte.

Un porte-parole de Facebook aurait indiqué que le nouveau système avait pour but de les « aider à détecter les activités suspectes à divers points d’interaction sur le site, y compris la création d’un compte, l’envoi de demandes d’amis, la mise en place de paiements publicitaires et la création ou la modification d’annonces ».

Les utilisateurs seraient ainsi bloqués jusqu’ à ce que Facebook vérifie la légitimité de la photo via un processus automatique, et compare les photos soumises à d’autres sur le site pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un duplicata ou d’un faux.

Les rumeurs d’un tel système circulent depuis au moins le mois d’avril, quand plusieurs utilisateurs ont posté dans un fil de discussion sur Reddit des informations disant qu’ils avaient déjà été confrontés à ce drôle de filtre à l’ouverture de leur session.

La reconnaissance faciale, nouveau must de la cyber-sécurité ?

Rappelons également que certains sites de e-commerce demandent le téléchargement d’une carte d’identité, et que le site Coinbase, spécialisé dans les transactions de crypto-monnaies comme le Bitcoin en font autant, avec un processus de validation automatisé et immédiat. D’autres géants technologiques comme Apple ont mis en œuvre de nouvelles formes de reconnaissance faciale à des fins de sécurité, bien que Face ID d’Apple pour iPhone X repose sur une numérisation 3D des visages des utilisateurs et soit donc probablement plus difficile à tromper. Quoique.

Dans le module de vérification dont il est question, Facebook précise que la photo envoyée aux fins d’identification sera immédiatement effacée de ses serveurs, ce qui est assez cocasse quand on connait la quantité de données que le réseaux social stocke (et utilise) au sujet de ses membres, et notamment toutes leurs photos.

