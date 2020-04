Facebook va commencer à notifier les utilisateurs qui ont été exposés à la désinformation par rapport au COVID-19

Depuis le début de la pandémie, les plateformes en ligne doivent faire face à une vague de contenus de désinformation concernant le coronavirus. Facebook a déjà annoncé de nombreuses mesures afin de protéger ses utilisateurs conter ces contenus trompeurs, qui peuvent mettre leurs vies en danger.

Dans un statut publié cette semaine, Mark Zuckerberg rappelle les mesures qui ont déjà été prises afin de limiter la propagation de la désinformation sur Facebook et sur les autres services de l’entreprise. Par exemple, Facebook redirige les internautes vers des sources d’informations fiables sur le COVID-19 sur certains emplacements, et grâce à cela, 350 millions de personnes ont cliqué sur le lien pour en savoir plus sur la pandémie.

En collaboration avec 60 organisations spécialisées dans la vérification de faits, Facebook identifie aussi les informations erronées préjudiciables qui pourraient entraîner des « dommages physiques imminents ». « Nous avons supprimé des centaines de milliers de fausses informations liées au Covid-19, y compris des théories selon lesquelles l’eau de Javel guérit le virus ou que la distance physique est inefficace pour empêcher la propagation de la maladie », indique Mark Zuckerberg. D’autres contenus, moins dangereux, sont marqués avec un avertissement lorsque les organisations de vérification des faits ont identifié ceux-ci comme étant une fausse information. Rien qu’au mois de mars, 40 millions d’avertissements ont été affichés par Facebook, pour 4 000 articles. Et grâce à ces avertissements, seulement 95 % des personnes auraient cliqué.

Une notification pour les personnes qui ont vu une fausse information

La petite nouveauté qui est annoncée par Mark Zuckerberg, c’est une sorte de notification sur l’application Facebook, qui apparaîtra sur les écrans des personnes qui ont précédemment interagi avec une désinformation dangereuse concernant le coronavirus. En effet, il est possible que ce type de contenu ait été vu par des utilisateurs avant sa suppression par Facebook.

Le but de cette notification, qui s’affiche sur le fil d’actualité, est de connecter les personnes avec des sources d’informations fiables.

Une nouvelle section appelée Get The Fact sera également mise en place sur Facebook. En substance, celle-ci inclura les articles qui sont publiés par les organisations de vérification de faits partenaires du réseau social.

Cette semaine, l’OMS a aussi lancé un bot sur Messenger pour mieux informer les internautes à propos du coronavirus. Un service similaire avait déjà été lancé sur WhatsApp.