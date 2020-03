Whatsapp : un chatbot officiel vous donne l’évolution du coronavirus en temps réel

Parce qu’avec ses 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, WhatsApp est une plateforme de choix pour faire transiter de nombreuses fake news concernant le coronavirus, Facebook vient d’annoncer une collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Programme des Nations Unies pour le Développement et l’UNICEF. WhatsApp a également fait don d’un million de dollars pour le soutien d’organismes de fact-checking.

Le partenariat a permis de mettre au point de le WhatsApp Coronavirus Information Hub. Une plateforme qui permet de regrouper des informations permettant de gérer la pandémie de coronavirus.

« WhatsApp vous aide à rester en contact avec celles et ceux qui vous sont chers. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez utiliser WhatsApp pour veiller sur votre famille et vos amis, rester au courant des dernières informations sanitaires officielles et partager des informations de manière responsable » explique Facebook.

Un numéro Whatsapp pour communiquer

Les entités ont également mis au point un service baptisé World Health Organization’s Health Alert (gratuit) qui permet à chacun d’avoir des réponses à certaines questions concernant le coronavirus. Il suffit pour cela d’envoyer « Hi » au numéro +41 79 412 32 36 pour démarrer la discussion avec un bot.

Ce dernier donnera des informations (officielles) concernant le coronavirus, ainsi que des conseils pour se protéger, sans oublier de « fact-checker » certains mythes concernant le virus. Le service est pour l’heure disponible uniquement en anglais, mais sera disponible très bientôt en Arabe, Chinois, Russe, Espagnol, et en Français.

En ce temps difficiles, WhatsApp a été utilisé de diverses manières pour permettre à certaines personnes de maintenir le contact. Par exemple, des étudiants créent un groupe WhatsApp dans un quartier de Madrid pour prendre soin des enfants touchés par les fermetures d’écoles, tandis qu’un groupe de maires en Italie restent en lien grâce à WhatsApp.

De même, une maison de retraite dans la région des Marches utilise les appels vidéo WhatsApp entre ses pensionnaires et leurs familles suite à la suspension des visites en personne