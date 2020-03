Facebook versera 1 000 dollars à chaque employé qui travaille à distance pendant l’épidémie, mais…

Facebook a annoncé que chaque employé qui travaille à distance à cause du confinement conséquent au coronavirus recevrait une prime de 1 000 dollars. Mark Zuckerberg, PDG du groupe, a fait cette annonce dans une note interne destinée aux collaborateurs de l’entreprise.

Une prime de 1 000 dollars de Facebook, mais…

Actuellement, Facebook emploie plus de 45 000 personnes à temps plein, un nombre qui ne prend pas en considération les travailleurs contractuels. Ces derniers, qui se comptent en milliers, ne toucheront vraisemblablement pas cette prime.

Un porte-parole de la société américaine a déclaré à ce sujet : « La [prime de] 1 000 dollars est destiné aux employés à plein temps qui travaillent à domicile. Pour les travailleurs contractuels, nous les renvoyons chez eux et les payons intégralement même s’ils ne sont pas en mesure de travailler – ce qui, comme vous pouvez l’imaginer, est beaucoup plus significatif qu’un paiement unique ».

Ces travailleurs sont, en partie, les modérateurs de Facebook chargés d’analyser et de supprimer tous les contenus qui dérogent aux directives de la plateforme sociale. Mise en lumière depuis quelques années, l’activité est jugée particulièrement traumatique au point que certains développent des troubles de stress post-traumatique à force de voir les contenus extrêmement violents en continu.

Suite à l’annonce de Facebook, un des employés en contrat avec Accenture —une entreprise qui s’occupe justement de la modération du réseau, a résumé : « Facebook aime nous rappeler que nous ne travaillons que dans leurs bâtiments et sur leurs plateformes et non pour eux ».

Un autre employé a aussi évoqué le traitement de Facebook a leur égard, jugeant que la prime de 1 000 dollars représentait presque deux mois de loyer pour lui. Il a ajouté : « Nous n’avons jamais été, et ne serons jamais, dignes de dignité et de respect à leurs yeux ».

Après avoir annulé sa conférence F8, Facebook a également annoncé qu’il prévoyait de débloquer un budget de 100 millions de dollars pour aider les petites entreprises impactées par le coronavirus.