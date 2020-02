Le coronavirus contraint Facebook à annuler sa conférence de développeurs F8

Le coronavirus plus fort que Facebook ?

Il y a quelques jours, on apprenait que Facebook (et notamment sa division Oculus) avait décidé de faire l’impasse sur la Game Developers Conference de San Francisco, en raison de l’épidémie de COVID-19. Un coronavirus qui semble beaucoup préoccuper le géant américain, puisque ce dernier vient d’annuler sa F8 Developer Conference, initialement prévue pour le début du mois de mai.

Sur le site dédié à l’événement, Facebook explique : « À la lumière des préoccupations croissantes concernant COVID-19, nous avons pris la décision difficile d’annuler la conférence F8 cette année, afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de nos partenaires développeurs, de nos employés et de tous ceux qui aident à mettre en place F8 ».

Facebook prévoit toutefois de mettre en place divers évènements plus intimistes, et de diffuser des vidéos et du contenu en live via la magie du streaming. Le réseau social américain explique également qu’il va reverser pas moins de 500 000 dollars à la ville de San Jose, qui devait accueillir l’évènement. Une somme qui sera redistribuée aux diverses associations locales.

Vers des annulations en cascade ?

Rappelons que depuis le début de l’année 2020, le coronavirus a déjà eu raison de plusieurs évènements, à commencer par le Mobile World Congress de Barcelone début février. Le monde du jeu vidéo est également secoué par cette épidémie, puisque si la Game Developers Conference a déjà perdu beaucoup d’acteurs majeurs (Facebook, PlayStation, Xbox…), c’est le cas également de la PAX East qui démarre aujourd’hui du côté de Boston.

En plus de l’E3 début juin, ou encore de la WWDC et de la conférence Google I/O, il se murmure que le coronavirus pourrait également être à l’origine bientôt d’une autre annulation, sportive cette fois, puisque les JO 2020 de Tokyo pourraient eux aussi être mis à mal par le COVID-19…