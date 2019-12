Facebook veut utiliser les données des utilisateurs d’Oculus pour cibler des pubs

Il y a quelques jours, Oculus a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme de réalité virtuelle. En plus de la possibilité de contrôler les casques Oculus Quest avec les mains, l’entreprise a également commencé à déployer de nouvelles fonctionnalités propulsées par le réseau social Facebook, comme la possibilité d’utiliser une messagerie pour contacter des amis qui sont sur Messenger ou encore la possibilité de partager des photos, des vidéos et des diffusions en direct sur Facebook. Et bien entendu, ces fonctionnalités requièrent une connexion avec le compte Facebook.

Mais avant de connecter votre casque Oculus à votre compte Facebook, sachez que cela permettrait au réseau social d’utiliser vos données sur ces casques pour cibler ses publicités.

« Facebook utilisera les informations de votre compte Oculus […] »

Cela est en effet indiqué clairement dans la dernière version de la politique de confidentialité d’Oculus. Plus précisément, il est indiqué que : « Si vous vous connectez à Facebook depuis Oculus, Facebook utilisera les informations de votre compte Oculus ainsi que les informations concernant votre utilisation des produits Oculus pour fournir, personnaliser et améliorer les Produits des entités Facebook, notamment afin de personnaliser les publicités que vous voyez sur et en dehors des Produits des entités Facebook. Vous pouvez contrôler les données que Facebook utilise pour vous présenter des publicités sur et en dehors des Produits des entités Facebook dans vos paramètres Facebook. »

En substance, si vous souhaitez vous connecter avec vos amis via les nouvelles fonctionnalités sociales d’Oculus, il vous faudra accepter ces nouvelles conditions, qui permettent à Facebook d’utiliser des données collectées sur votre casque de réalité virtuelle pour optimiser le ciblage de ses publicités.