Le casque VR Oculus Quest ajoute une fonctionnalité très immersive

Avec l’Oculus Quest, l’expérience de réalité virtuelle devient encore un peu plus immersive. La marque détenue par le groupe Facebook a fait savoir qu’elle ajouterait plus tôt que prévu le contrôle par les mains de son casque, en activant des capteurs qui devraient naturellement être placés sur le casque en lui-même.

La mise à jour arrive, et permettra à tous de pouvoir naviguer dans l’interface Quest Home sans aucun accessoire de contrôle. Pour vivre l’expérience gaming avec cette nouveauté, il faudra simplement attendre que les développeurs ajoutent la nouvelle version du casque VR.

Plus besoin de rien pour jouer avec un Oculus Quest

C’est dans un communiqué de presse qu’Android Central a pu apprendre la mise à jour. Naturellement, cette dernière était attendue : Oculus avait déjà communiqué à son sujet. Néanmoins, on n’attendait pas de sitôt son arrivée, et la nouvelle devrait plaire aux clients du casque le plus populaire dans la gamme : l’Oculus Quest.

Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie suivie par Oculus dès ses débuts, à savoir limiter au plus possible le nombre d’équipements périphériques, pour garantir une expérience de jeu des plus immersive. Déjà à son lancement, le casque n’avait pas besoin d’être relié à un ordinateur par câble. Cela lui a valu de s’imposer assez rapidement comme un acteur important des produits VR grand public.

Une arrivée complète début 2020

Maintenant que l’annonce a été faite pour les utilisateurs, l’interface d’accueil de Quest Home pourra désormais être pilotée directement avec les mains. Cela sera aussi le cas pour la navigation web que propose Oculus Browser, ou encore pour accéder à Oculus TV.

Pour les plus impatients, il faudra encore attendre le début 2020 pour que les premiers jeux soient disponibles avec cette version de contrôle ne vous demandant rien que vos propres mains pour jouer. Oculus a annoncé qu’un kit de développement sera disponible pour les développeurs. On imagine que l’expérience pourra être des plus immersives par la suite, d’autant plus que pour rappel, Oculus compte lancer un réseau social virtuel disponible en VR, baptisé « Horizon ».