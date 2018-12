Facebook voudrait également se lancer dans le streaming payant

Alors qu’Apple et Disney s’apprêtent à lancer leurs services de streaming pour concurrencer Netflix, on apprend ce mois de décembre que Facebook voudrait également négocier avec les chaînes américaines comme HBO, Starz et Showtime afin de vendre les offres de celles-ci directement sur son réseau social.

C’est du moins ce qu’indique le site Re/Code, qui cite des sources proches du dossier. En substance, les équipes média de Facebook seraient en train de discuter avec différentes chaînes afin de proposer les contenus (payants) de ceux-ci sur son réseau social, probablement sur Facebook Watch. Une approche qui n’est pas sans rappeler celles d’Amazon et du futur service de streaming d’Apple. D’après Re/Code, Facebook aurait l’intention de lancer cette nouvelle offre en 2019. Les abonnés pourraient regarder les films et les séries des chaînes partenaires sur Facebook, mais également sur d’autres plateformes.

Pour le moment, tout ceci est bien entendu à prendre avec des pincettes étant donné que ces informations ne proviennent pas d’une source officielle. Néanmoins, on notera que dernièrement, Facebook a pu négocier avec une chaîne pour diffuser gratuitement les séries « Buffy contre les vampires », « Angel » et « Firefly ».

Facebook Watch : 400 millions d’utilisateurs

En proposant des abonnements aux contenus des chaînes comme HBO, Starz ou Showtime, Facebook musclerait surtout sa plateforme vidéo.

Après avoir passé des années à améliorer les vidéos natives de son réseau social, Facebook a lancé Watch, un onglet dédié aux vidéos et aux séries sur internet. Et il propose un modèle économique à la YouTube pour rémunérer les créateurs.

Il y a quelques jours, l’entreprise a annoncé que cette plateforme a dépassé les 400 millions d’utilisateurs par mois et les 75 millions d’utilisateurs par jour.