Facebook Watch, c’est maintenant 400 millions d’utilisateurs

Depuis quelques années, Facebook n’a cessé de muscler ses vidéos natives afin de concurrencer YouTube. Et récemment, l’entreprise a décidé de déployer Watch, la section dédiée aux vidéos, dans le monde entier.

Aujourd’hui, Facebook partage des statistiques sur l’usage de cette section. « Trois mois après notre lancement mondial, plus de 400 millions de personnes par mois et 75 millions par jour passent au moins une minute sur Watch – et en moyenne, ces 75 millions de visiteurs quotidiens consacrent plus de 20 minutes à Watch. Nous voyons des gens revenir régulièrement pour regarder les vidéos qui les intéressent et les regarder pendant de plus longues périodes », se réjouit Fidji Simo, la responsable des vidéos sur Facebook.

Depuis le lancement mondial, toutes les pages sur le réseau social peuvent publier des vidéos destinées à Facebook Watch. Et comme YouTube, l’entreprise permet déjà aux créateurs de se rémunérer, grâce à des pauses publicitaires sur les vidéos.

Facebook Watch vs. YouTube

Mais avec ses 400 millions d’utilisateurs par mois, Facebook Watch est encore loin derrière YouTube qui compte plus e 1,8 milliards d’utilisateurs connectés (donc, sans tenir compte des visiteurs qui n’ont pas de compte Google).

En tout cas, pour doper son audience, Facebook annonce aujourd’hui que la plateforme Watch sera disponible sur la version pour ordinateurs du réseau social ainsi que sur Facebook Lite, la version allégée de Facebook pour les smartphones d’entrée de gamme.

Actuellement, l’entreprise propose quelques contenus originaux aux utilisateurs de Watch, en plus de ceux des « créateurs ». Et ce mois de décembre, elle a également commencé à diffuser gratuitement des séries (anciennes) comme Buffy et les Vampires aux Etats-Unis.