Facebook Watch, c’est maintenant plus de 1,25 milliard d’utilisateurs par mois

Lorsque Facebook a créé Watch, il souhaitait avoir un espace dédié à la vidéo en mesure de rivaliser avec YouTube, la plateforme de Google. Si pour le moment, le nombre d’utilisateurs de Facebook Watch ne dépasse pas encore celui de YouTube, Facebook ne cesse de progresser dans son projet.

Il y a quelques jours, un article Variety nous a appris que désormais, Facebook Watch compte plus de 1,25 milliard d’utilisateurs actifs par mois. Le réseau social compte un utilisateur lorsque celui-ci a regardé une vidéo pendant au moins une minute. La croissance est importante puisqu’en juin 2019, Facebook Watch comptait plus de 720 millions d’utilisateurs par mois.

Par ailleurs, cette année, la pandémie a accéléré cette croissance, en particulier grâce aux diffusions de vidéos en direct. Les contenus religieux et les vidéos de fitness ont connu une forte hausse. Et le nombre d’heures passées sur les vidéos de la catégorie gaming a connu un bond impressionnant de 75 % entre le premier et le second trimestre.

Le numéro un des réseaux sociaux estime aussi que par rapport à d’autres plateformes, Watch a un avantage : les interactions sociales. Les gens ne font pas que regarder des vidéos, ils interagissent en même temps avec leurs amis. « Nous pensons que notre véritable différenciateur réside dans les caractéristiques sociales », a déclaré Matthew Henick, VP of content strategy and planning, cité par Variety. « C’est un tel amplificateur pour le contenu. »

Mais malgré sa forte croissance, Facebook Watch est encore loin d’atteindre le nombre d’utilisateurs de YouTube. En 2018, cette dernière revendiquait plus de 1,8 milliard d’utilisateurs connectés par mois. Ce nombre, qui ne tenait pas compte des personnes qui utilisent YouTube sans compte Google, a probablement évolué depuis. 1,25 milliard, c’est n’est aussi que la moitié du nombre d’utilisateurs que compte l’application Facebook.

Facebook Watch s’est aussi lancé dans les clips musicaux

En tout cas, au fur et à mesure que Facebook améliore son offre, Watch devrait continuer à attirer plus d’utilisateurs. Par exemple, cette année, le réseau social a enfin lancé les clips vidéo sur sa plateforme aux États-Unis. Ainsi, si auparavant, les internautes devaient aller sur YouTube pour regarder ces clips, ils pourront maintenant aussi voir ces contenus sur Facebook Watch. Celui-ci s’est d’ailleurs aussi doté d’un moteur de recommandation musical qui se personnalisera par rapport aux gouts de l’utilisateur.

« Au fil du temps, l’expérience deviendra plus personnalisée selon vos goûts en fonction des artistes que vous suivez et des vidéos avec lesquelles vous interagissez. La destination Musique de Facebook Watch sera disponible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles iOS et Android », a indiqué le réseau social. Mais pour le moment, on ne sait pas encore quand Facebook pourrait lancer cette fonctionnalité en Europe.

L’introduction récente de Facebook News dans plusieurs pays, dont la France, pourrait également contribuer à doper Facebook Watch. Pour rappel, il s’agit d’une nouvelle section du réseau social dédié au contenu d’actualité. Et en plus des articles de presse, cette section inclura également des vidéos.