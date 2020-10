Fall Guys fait le plein de nouveautés pour le lancement de la saison 2

C’était le phénomène vidéoludique de cet été. Fall Guys a affolé les compteurs depuis son lancement début août. Le jeu de Mediatonic dépasserait même assez largement les 30 millions d’exemplaires écoulés. Sa simplicité et sa sa rapide prise en main séduisent le plus grand nombre.

Deux mois plus tard, le coup d’envoi de la saison 2 vient d’être donné. À cette occasion, de nombreuses nouveautés ont été apportées au titre. On note tout d’abord que l’accent est mis cette fois sur la thématique médiévale avec l’ajout de quatre jeux. Chevalerie, châteaux et dragons seront donc notamment au menu. De quoi rajouter un peu de variété et contrer ce risque de répétition pointé par certains utilisateurs. Des événements limités sont aussi prévus et rendront l’expérience encore plus addictive.

Fall Guys a été confronté à des problèmes de triche

Une fonctionnalité party falling fait également son apparition. Elle permet, lorsque l’on se trouve dans une file d’attente avec ses amis, de tomber ensemble lors de l’écran de chargement. Pour ceux qui jouent au jeu en solo, le mode de jeu Gauntlet Showdown proposera des maps où les teams ne seront pas admises. Enfin, une nouveauté sera particulièrement appréciée sur PC. Le joueurs pourront en effet désormais donner un surnom à leur avatar afin de les distinguer des autres concurrents.

Pour rappel, Fall Guys est inspiré des célèbres jeux télévisés japonais initiés par Takeshi Kitano. Il s’agit d’un battle royale en plusieurs manches et l’objectif est de rester en vie le plus longtemps possible, jusqu’à la victoire.

Le jeu a par ailleurs été confronté à des problèmes de triche de la part de certains utilisateurs. Mediatonic a depuis pris les choses en main et adopté un système qui est actuellement utilisé par le jeu Fornite.