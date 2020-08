Fall Guys explose un record historique sur PlayStation 4

Disponible depuis le 4 août 2020 sur PS4 et PC, Fall Guys c’est le gros phénomène de cet été. Dès sa sortie, il fut téléchargé des millions de fois sur PC ainsi que sur PlayStation 4. L’engouement est énorme et ne semble pas désenfler pour le moment. Un succès qui est bien aidé par le fait que le jeu est offert ce mois-ci sur PlayStation 4 pour les abonnés du PS Plus.

Fall Guys – Le jeu le plus télécharger de l’histoire du PS Plus

C’est lors de l’E3 2019 à Los Angeles que Devolver Digital annonce Fall Guys, le nouveau jeu qu’ils vont éditer, développé par Médiatonic. Si à l’époque, l’annonce du jeu n’a pas fait grand bruit, sa sortie sera quant à elle très bruyante. En effet, en cette fin du mois d’août il est assez compliqué de ne pas entendre parler du phénomène Fall Guys.

Seulement une semaine après son lancement, le jeu comptait pas moins de 8 millions de joueurs connectés. Ce qui était déjà historique et assez énorme dans l’industrie du jeu vidéo en si peu de temps. Mais ce n’était pas encore assez.

Lors de la semaine du 23 août, PlayStation annonçait que Fall Guys était désormais le jeu offert du PS Plus le plus téléchargé de l’histoire du service. Si la firme n’a pas donné de chiffres exacts, nous savons que ce sont au moins 21 millions de joueurs qui ont d’ores et déjà débloqué au moins un trophée. Quelques heures plus tard, Devolver Digital annonçait que le jeu s’était également écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires sur PC.

Aujourd’hui, nous pouvons facilement en déduire que le jeu frôle avec la barre des 30 millions d’exemplaires écoulés en seulement trois semaines. Ce qui est tout simplement stratosphérique !

Fall Guys – Un phénomène qui va se prolonger ?

Disponible depuis le 4 août dernier, Fall Guys Ultimate Knockout est dans sa saison 01. Mais le jeu risque bien de nous occuper cet automne également puisqu’une saison 02 sur le thème du moyen-âge vient d’être annoncée par Devolver Digital lors de l’Opening Night Live de la Gamescom. Attendue pour le mois d’octobre, cette dernière devrait proposer de nouvelles épreuves, de nouveaux défis, de nouveaux costumes et plus encore !

