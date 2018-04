Un fascinant et morbide simulateur de bombe nucléaire

C’est un site qui a quelque chose de tout à la fois étrange et fascinant. Bien souvent, on peine à imaginer à quoi ressemble réellement une explosion nucléaire ou quel serait son impact. Comment après tout, pourrait-on mettre des chiffres ou des mots sur quelque chose que l’on n’a jamais (et heureusement) connu ?

C’est désormais possible grâce à un site mis en place par la fondation Outrider. C’est très concrètement, un simulateur de bombe nucléaire.

Faites votre propre simulation d’attaque nucléaire

Le concept est simple. Vous sélectionnez la zone d’impact de votre choix. Qu’il s’agisse de votre petit village ou d’une grande ville, la carte est complète. Ensuite, vous déterminez le type de bombe nucléaire que vous souhaitez utiliser. Parmi les options, la première bombe nucléaire américaine, la plus grosse jamais testée par les russes ou encore le modèle nord-coréen. De quoi permettre d’évaluer l’impact selon la situation.

Un test mené sur Paris, permet de voir des différences phénoménales.

800.000 morts et 1,2 millions de blessés avec la bombe nord-coréenne

7 millions de morts de 2,5 millions de blessés avec le modèle russe

Éveiller les consciences

Si ce genre de cartes vous semble glauque, c’est un peu l’idée. On est dans une recherche du choc, de la provocation. « Nous vivons dans un monde dangereux. Les bombes nucléaires ne le rendent pas plus sûr, c’est plutôt le contraire. Comprendre le danger est la première étape pour rendre le monde plus sûr » explique le Dr Drodzenko, auteur de la carte.

Le problème de cette carte est sans doute résumé par Gizmodo. « C’est trop beau pour son propre bien« . Les graphiques particulièrement réussis obligent en effet à faire un effort. A se souvenir que l’on parle ici d’armes bien mortelles. Heureusement, l’ONG fait tout de même l’impasse sur les champignons classiques. De quoi nous permettre sortir de l’imagerie de toute puissance.