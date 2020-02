Fast and Furious : binge-watcher la franchise peut vous rapporter de l’argent

La saga Fast and Furious ne fait pas vraiment partie des monstres du cinéma. C’est plutôt le genre de films un peu potaches que l’on regarde avec un plaisir coupable, à la façon d’un Transformers de Michael Bay. Vite regardé, vite oublié et on passe à autre chose. Mais, au fil des années, la franchise s’est faite une place au soleil. Preuve de son succès renouvelé, un nouveau spin-off, qui mettra cette fois les femmes à l’honneur. Mais seriez-vous capables de revoir tous les films de la saga ? C’est le défi que lance Honda à ceux qui ont le cœur bien accroché.

Un binge-watching de Fast and Furious

En effet, alors que Fast and Furious 9 va bientôt sortir dans les salles obscures, la marque automobile japonaise s’offre une petite publicité bien sentie. Le concept ? Vous faire revoir l’ensemble de la saga Fast and Furious, puis vous interroger sur celle-ci. Un heureux gagnant pourra ainsi avoir la chance de gagner 900 dollars.

Pourquoi ce lien entre la marque et la saga Fast and Furious ? Tout simplement, parce que la Honda Civic du premier épisode est désormais associée profondément à l’histoire même de la franchise. Vous avez donc jusqu’au 6 mai pour répondre à un sondage et des questions concernant la saga Fast and Furious. Un heureux élu aura alors la chance de remporter 900 dollars (environ 830 euros), un bon cadea, des goodies ou encore des boissons énergisantes…. Vous aurez simplement à écrire des commentaires sur les réseaux sociaux et remplir des fiches de lectures sur tous les films de la saga. Pour participer, cela se passe sur le site Yonkers Honda (qui semble avoir des problèmes techniques alors que nous écrivons ces lignes).

Pour ceux qui ne gagneront pas, rendez-vous (peut-être) le 20 mai 2020 dans les salles obscures.