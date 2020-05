La NASA, Elon Musk et Tom Cruise vont faire un film ensemble

Ça ressemblerait presque au début d’une blague Carambar. Elon Musk, la Nasa et Tom Cruise sont dans une navette spatiale… Mais, il s’agit en fait du concept absolument démentiel qui est en train de se préparer du côté d’Hollywood, si on en croit les informations de Deadline. On vous explique les tenants et les aboutissants de cette histoire qui pourrait bien écrire une nouvelle page de l’histoire du cinéma.

Tom Cruise en première ligne

Tom Cruise, la tête d’affiche de la saga Mission Impossible, doit prendre son mal en patience à l’heure actuelle alors que la date de sortie du prochain opus est pour l’instant en danger à cause de l’épidémie de coronavirus. Mais, il prépare d’autres projets, même pendant le confinement. Tom Cruise travaillerait en effet à un projet de film tourné dans l’espace avec la Nasa et Elon Musk.

A l’heure actuelle, les détails sont encore limités, mais on sait déjà que ce film ne ferait pas partie de la saga Mission Impossible. En revanche, il s’agirait bien d’un film d’action.

Au-delà de marquer l’histoire, ce film est aussi pour Tom Cruise l’opportunité de développer son image de surhomme savamment entretenue entre mythe et réalité par Mission Impossible. Mais, du côté des spectateurs, cela pourrait aussi être une très bonne nouvelle puisque les œuvres futuristes ou de science-fiction ont tendance à bien lui réussir. On pense notamment à Minority Report. Aucun studio ne serait encore lié à ce projet, mais vu les acteurs engagés, ce n’est sans doute qu’une question de temps.

Au-delà des deux prochains opus de Mission Impossible, Tom Cruise va aussi apparaître dans Top Gun Maverick prévu pour une sortie en salle en décembre et Edge of Tomorrow 2 : Live Die Repeat and Repeat.