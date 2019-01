Films, séries… Quelles nouveautés Amazon Prime Video en janvier ?

Lancée en France en 2016, la plateforme de streaming d’Amazon a encore du mal à rattraper son concurrent principal, qui s’est lancé dans le pays deux ans auparavant, Netflix. Néanmoins, cela n’empêche pas Prime Video d’avoir plusieurs avantages similaires, dont la conception de séries originales telles que Les Romanoffs.

En termes de prix, la plateforme coûte 49 euros par an pour les abonnés au service Prime et propose un essai gratuit de 30 jours.

Tout comme ses concurrents, Amazon Prime Video se dote ainsi régulièrement de nouveaux contenus afin de renouveler son catalogue. Voici la liste des films, des séries et documentaires disponibles au mois de décembre.

Les séries Amazon Prime Video qui débarquent en décembre 2018

• Les Romanoffs — Saison 1 : 11 janvier

Si la série est disponible en anglais depuis octobre 2018, elle fera bientôt son arrivée en français sur Amazon Prime Video, pour le plaisir de ceux qui préfèrent la VF à la VOSTFR. Conçu par le créateur de Mad Men, Les Romanoffs narre le récit de potentiels descendants d’une famille aristocrate russe. Néanmoins, difficile de démêler le vrai du faux, si bien que le spectateur ne connaît pas la vérité. La série comprend huit épisodes de 90 minutes et inclut des acteurs comme Louise Bourgoin, Isabelle Huppert, Kathryn Hahn ou encore Aaron Eckart.

• The Grand Tour — Saison 3 : 18 janvier

Dès le 18 janvier, un épisode par semaine de la saison 3 de The Grand Tour sera disponible sur la plateforme de streaming. Il a d’ailleurs été confirmé que le tournage de la saison 4 avait été validé, ce qui veut dire que les adeptes de voitures auront encore le droit aux récits des anciens animateurs de Top Gear.

• Lorena : 25 janvier

Lorena est une série documentaire de quatre parties qui revient sur l’histoire vraie de Lorena Bobbitt, une femme américaine majoritairement connue pour avoir découpé le pénis de son mari, John Bobbitt, avec un couteau de cuisine en 1993. Lors du procès, elle a déclaré que l’homme la battait et la violait régulièrement.

Les films Amazon Prime Video qui débarquent en décembre 2018

• Our House : 30 janvier

Sorti en 2018, Our House raconte les péripéties d’un jeune inventeur qui conçoit une machine capable d’amplifier les activités paranormales déjà présentes dans la maison où il vit avec sa famille. Un film d’horreur avec des fantômes, pour ceux qui apprécient.

• The Old Man & The Gun : 31 janvier

Basé sur l’histoire vraie de Forrest Tucker, The Old Man & The Gun met en scène un braqueur joué par Robert Redford qui ne peut pas s’empêcher de continuer à faire des braquages malgré son âge.

