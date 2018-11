Quelles sont les alternatives à Netflix aujourd’hui ?

Amazon Prime Video

Fondé par Amazon en 2006, Prime Video a fait son arrivée dans plusieurs pays européens en 2016, dont la France. Depuis quelques années, le service se tourne particulièrement vers la création de contenus originaux afin de ne pas laisser le champ libre à Netflix. De fait, Prime Video s’attelle aux séries autant qu’aux films. Dans les séries récentes et à venir, on retrouve des titres comme Homecoming, Patriot, Goliath, The Romanoffs ou encore Deutsch-Les-Landes. Le service se tourne aussi vers la création de films originaux comme Hot Fuzz, dévoilé sur la plateforme en novembre. Si Amazon a encore du mal à récolter un succès aussi important que les contenus originaux de Netflix, la plateforme a tenu à révéler qu’elle se penchait sur la création d’une série de cinq saisons du Seigneur des anneaux. Pour se faire, elle ambitionne d’investir jusqu’à un milliard de dollars.

Il est possible de télécharger du contenu afin de le visionner hors ligne, lors d’un voyage par exemple, comme sur Netflix.

En termes de compatibilité, Amazon Prime Vidéo est accessible sur de nombreuses consoles telles que les PlayStation 3 et 4, la Xbox360, la Xbox One, la Wii, la Wii U. Une application dédiée est disponible sur iOS et Android, là où il est également possible d’accéder à la plateforme via Roku et Amazon Fire TV, ainsi que l’Apple TV.

Prix : Amazon Prime Vidéo dispose d’un essai gratuit de 30 jours, après quoi le service Prime est renouvelé au tarif de 49 euros par an. Sans Prime, la plateforme coûte 5,99 euros par mois.

YouTube Premium

Créé en octobre 2015, YouTube Premium a fait son arrivée en France cette année, tout en indiquant qu’il avait l’ambition de proposer des contenus originaux. Actuellement, deux séries françaises ont été conçues exclusivement pour le service appartenant à Google. Réalisée par Studio Bagel (Canal+), la série de 10 épisodes Groom a fait parler d’elle lors de sa sortie. Disponible depuis septembre, l’histoire narre les péripéties de William (joué par le génial Jérôme Niel), riche héritier qui se retrouve à faire le groom dans un hôtel de luxe. L’autre série réalisée par Golden Moustache (M6) est Les Emmerdeurs, également composée de 10 épisodes.

YouTube Premium dispose également d’un mode hors connexion, mais également d’une lecture en arrière-plan. Une application iOS et Android YouTube Premium permet d’accéder aux contenus YouTube Originals.

Prix : YouTube Premium dispose également d’un mois d’essai. L’abonnement famille un accès à six membres de la famille habitant le même foyer (comme Spotify). Il coûte 17,99 euros par mois au lieu de 15,99 par mois.

OCS

Conçu en 2008, OCS est un bouquet de chaînes télévisions dédié aux séries et aux films. De fait, elle dispose de plusieurs partenariats qui lui permettent de proposer des contenus dont la renommée n’est plus à faire, à l’exemple de Games Of Thrones (HBO), The Walking Dead ou encore The Handmaid’s Tale (Hulu). D’ailleurs, la plateforme précise que Games Of Thrones est diffusé en simultané avec les USA en VOSTR, ce qui évite les spoilers. Sinon, la plateforme promet moins de 24 heures d’attentes après la diffusion des séries US.

Comme les autres, la plateforme dispose d’un mode hors connexion. Le service est accessible sur iOS et Android, mais également sur le Google Cast, Android TV, AirPlay, l’Apple TV, la Xbox One et la PlayStation.

Prix : OCS propose un mois gratuit, puis une première offre à 9,99 euros par mois. La seconde offre à 11,99 euros intègre le Cast et la télévision, dont la possibilité de s’inscrire avec son distributeur TV (Canal, Orange, SFR, Free et autres). Néanmoins, le prix n’est pas le même selon l’opérateur, avec Orange, il passe à 13,99 euros.

Hulu

Conçu en mars 2007, Hulu n’est hélas pas disponible en France. Le service a l’avantage de disposer de contenus originaux comme la série The Handmaid’s Tale, qui a remporté un franc succès lors de sa sortie. Elle propose également des séries originales comme Castle Rock, Difficult People, Runaways, The Wrong Mans ou encore Harlots.

Dans ses actionnaires principaux, Hulu compte The Walt Disney Company, qui se penche également sur l’élaboration d’une plateforme de streaming SVOD. Par conséquent, il n’est pas impossible qu’Hulu s’internationalise lors du lancement,

Prix : pour profiter de Hulu (aux USA donc), il faut débourser un total de 11,99 dollars par mois. Une offre a 5,99 dollars est également disponible pour une durée limitée, mais elle inclue la diffusion de publicités (de façon limitée).

MyCanal

Conçu par la chaîne de télévision Canal+, MyCanal est un service rassemble tous les contenus diffusés sur la chaîne de télévision française, à laquelle il faut être abonné pour bénéficier de ces contenus. Il est possible de trouver des vidéos à la demande ainsi que des replay ou des séries (originales ou non), comme Homeland, Better things, The Arrangement ou encore This is Us.



Le service dispose également d’une catégorie « Canal VOD », qui rassemble des films que les utilisateurs doivent payer dans le cas où ils souhaitent les visionner. La location ou l’achat d’un contenu débute traditionnellement au tarif de 4,99 euros.

Un mode hors connexion est disponible, tandis que MyCanal est accessible sur mobile, tablette et desktop.

Prix : le premier mois est offert, puis Canal+ est facturé 19,99 euros par mois.

Disney+

Si Disney+ n’existe pas encore, il est prévu que le service soit lancé durant l’année 2019, du moins aux États-Unis. L’on peut logiquement supposer que la plateforme cherchera à s’internationaliser afin que ses utilisateurs puissent bénéficier de ses contenus. Outre les contenus originaux, Disney bénéficie des séries et des films créés par des entreprises et des licences qu’il a rachetées, à l’exemple de Pixar, Star Wars ou Marvel. D’ailleurs, l’annonce du lancement de Disney+ avait créé une friction avec Netflix, qui propose encore des séries signées Marvel.

Prix : le prix n’est pas encore connu mais Bob Iger, PDG de la Walt Disney Company, a indiqué que l’accès à son catalogue serait moins cher que Netflix.

Apple

Comme Disney+, Apple prévoit de lancer sa plateforme de contenus vidéo en 2019. Néanmoins, peu d’informations sont encore publiques, puisque la firme conserve sa tradition du culte du secret. Cependant, l’on sait que la marque se lance pleinement dans la création de contenus originaux, à l’exemple d’une série avec Dr. Dre, qui a finalement été abandonné car considérée comme trop violente. De son côté, le catalogue vidéo d’iTunes est conséquent, avec tous les derniers films du box office.

Il se pourrait qu’Apple inonde une centaine de pays de son nouveau service de streaming dès sa sortie officielle, ce qui signifie que la France aurait la chance de bénéficier de la plateforme à ses débuts.

Prix : le tarif n’est pas encore connu, et Tim Cook n’y a fait aucune référence directe, même si des rumeurs évoquent une gratuité pour les utilisation iOS et tvOS.

Salto

Les Groupes France Télévisions, M6 et TF1 ont pris la décision de rassembler leur force afin de proposer une plateforme de streaming censé concurrencer les géants américains. Peu d’informations sont disponibles, si ce n’est que Salto ambitionne de se tourner vers « une grande qualité de service ». Annoncée au mois de juin 2018, la plateforme n’a pas encore de sortie.

Prix : aucun tarif n’a été annoncé, mais deux offres coûtant respectivement 1,99 et 6,99 par mois ont été évoquées, sans pour autant être confirmées.

En comparaison, l’abonnement Netflix mensuel débute à 7,99 euros par mois et peut coûter jusqu’à 13,99 euros par mois pour quatre écrans.