Sur Netflix, quelles sont les séries les plus attendues en 2019 ? [Partie 1]

Les séries Netflix les plus attendues en 2019

• 13 Reasons Why : Saison 3

Pour l’instant, peu d’informations concernant la saison 3 sont disponibles, si ce n’est une courte vidéo d’annonce réalisée par Netflix. Outre le fait que 13 Reasons Why aura droit à sa suite l’an prochain, aucune date plus précise n’a été communiquée pour l’instant. Néanmoins, le tournage devrait être terminé au mois de février, ce qui laisse à penser que la troisième saison pourrait voir le jour au printemps.

La série devrait continuer de mettre en avant le personnage de Clay Jensen, mais celui de Hannah Baker devrait disparaître.

• Black Mirror : Saison 5

Ces derniers jours, Black Mirror a principalement fait parler de lui en raison de la sortie de Bandersnatch, le dernier épisode interactif de la série dévoilé le 28 décembre 2018. En ce qui concerne la dernière saison, Netflix n’a pas encore officialisé la date de sortie.

• Désenchantée : Saison 1, Partie 2

Réalisée par Matt Groening (The Simpsons), la série avait fait parler d’elle lors de sa sortie sur Netflix en août 2018. Néanmoins, seuls 10 épisodes ont été dévoilés, ce qui veut dire que 2019 accueillera les 10 autres épisodes de la saison 1. De cette façon, Désenchantée devrait durer jusqu’en 2021.

• Elite : Saison 2

Avec huit épisodes de 50 minutes chacun, la saison 1 d’Elite a plongé les spectateurs dans l’univers d’un prestigieux lycée qui voit arriver trois nouveaux élèves boursiers. Néanmoins, le tournage de la saison 2 aura lieu durant l’année, ce qui veut dire qu’il n’est pas certain que la saison 2 soit disponible avant la fin de l’année 2019. De plus, certains acteurs présents dans la série participent déjà au casting de la saison de 3 de La Casa de Papel, un contenu également très attendu.

• Jessica Jones : Saison 3

Si la majorité des séries Marvel ont quitté Netflix pour son futur concurrent Disney+, détenteur de la licence, Jessica Jones a tout de même le droit à une saison 3. Il serait possible que cette dernière voie le jour en mars, mois durant lequel est sortie la saison 2 l’an dernier.

• La Casa de Papel : Saison 3

Très attendue par les utilisateurs de Netflix, la saison 3 de La Casa de Papel devrait faire son arrivée durant l’année 2019, puisque le tournage a commencé il y a environ un mois.

• Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire : Saison 3 (finale)

Netflix a annoncé la date de sortie de la dernière saison il y a quelques jours à peine. Rendez-vous sur la plateforme de streaming le 1er janvier pour la dernière saison des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire.

• Orange is the New Black : Saison 7 (finale)

Comme Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, Orange is the New Black aura le droit à sa dernière saison cette année. Pour l’instant, aucune date précise n’a été communiquée, mais la série a tendance à se dévoiler au début de l’été, ce qui pourrait être le cas pour cette saison 7.

Warning: This may make you cry. The Final Season, 2019. #OITNB pic.twitter.com/bUp2yY0aoK — Orange Is the New… (@OITNB) 17 octobre 2018

• Sex Education : Saison 1

La saison 1 de cette nouvelle série fera son arrivée sur Netflix à la date du 11 janvier 2019. Avec huit épisodes, Sex Education narrera les péripéties de deux lycéens qui décident de créer un lieu dans lequel les élèves peuvent participer à une thérapie sexuelle. Pour l’instant, aucune bande-annonce n’a été dévoilée, si ce n’est quelques images officielles.

• Stranger Things : Saison 3

Également très attendus, les huit épisodes de la saison 3 de Stranger Things débarqueront sur Netflix au cours de l’année 2019. Le teaser a déjà dévoilé le nom des épisodes ainsi que le fait que le récit se passera au cours de l’année 1985.