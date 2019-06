Final Fantasy VII Remake : le 3 mars 2020, en « exclu » PS4

Une date de sortie pour Final Fantasy VII Remake

En ce début d’année 2019, Capcom a offert aux fans un remake assez exceptionnel d’un certain Resident Evil 2. En début d’année 2020, c’est Square-Enix qui va effectuer cette même démarche, en proposant un remake du jeu culte Final Fantasy VII. En effet, à l’occasion du Final Fantasy Concert, un nouveau trailer du jeu a été dévoilé… accompagné de sa date de sortie !

C’est donc le 3 mars 2020 que Final Fantasy VII Remake sera disponible sur PS4. A ce sujet, le studio nippon a tenu à rappeler que le jeu sortirait « d’abord » sur la console de Sony, ce qui implique que ce Final Fantasy VII Remake sera également disponible, un peu plus tard, sur d’autres supports.

Un format épisodique mystérieux…

Pour l’occasion, Square-Enix a diffusé un nouveau trailer du jeu, qui se contente (à nouveau) de présenter uniquement les événements se déroulant à Midgar. En ce qui concerne la structure même de ce remake, on sait que ce dernier sera proposé sous la forme d’épisodes, mais impossible de savoir précisément comment se présentera cette version 2020 du cultissime Final Fantasy VII (qui était proposé sur PSOne sur 3 CD).

Un remake qui nécessite un travail assez colossal de la part des développeurs, qui ont d’ailleurs revisité le système de combat, délaissant le tour par tour original pour un côté « real time » plus contemporain. Côté progression, certains tablent sur un système de mondes similaire à celui proposé par Kingdom Hearts 3, d’autres pour un vaste open-world à la Dragon Quest.

Bref, encore quelques (longs) mois à patienter pour mettre la main sur la première partie de ce Final Fantasy VII Remake, qui reste encore très mystérieux à ce jour… On espère que Square-Enix aura su tirer les leçons de Final Fantasy XV, un titre particulièrement clivant pour les fans, qui a bénéficié de très (trop) nombreux patchs au fil des mois, sans compter une politique de DLC plutôt étonnante…

A voir maintenant si la conférence Square Enix reviendra plus en détails sur le côté épisodique de ce remake. « Wait and see » donc comme on dit dans les allées de l’E3.