Finalement, Facebook ne bannira pas les joueurs qui utilisent plusieurs casques de VR Oculus

Facebook avait initialement déclaré qu’il prévoyait de bannir tous les joueurs qui possédaient plusieurs casques Oculus reliés à un seul et même compte sur son réseau social. L’entreprise américaine évoquait une violation de ses conditions d’utilisation. Cela supposait directement que les joueurs adeptes de la réalité virtuelle n’avaient plus le droit, par exemple, d’acheter des casques pour jouer en même temps sur un seul compte avec leurs amis ou leur famille.

Une nouvelle assez contrariante pour les fans de VR, sachant que la plateforme procède à la fusion des comptes Oculus depuis le mois d’octobre, ce qui devrait permettre de trouver une solution plus efficace.

À ce stade, Facebook prévoyait la situation selon laquelle il était possible de relier plusieurs comptes à un seul casque —mais pas l’inverse, donc. Cela restait un problème pour les utilisateurs de moins de 13 ans, qui n’ont légalement pas le droit de créer un compte sur la plateforme sociale, mais aussi pour ceux qui ne souhaitent pas se créer un profil. La société conseillait alors aux utilisateurs de n’utiliser qu’un seul casque à la fois ou de passer par le compte d’une autre personne vivant dans le même foyer.

Dans un premier temps, Facebook a réagi en indiquant que cette obligation à créer un compte allait pousser les utilisateurs à trouver des amis afin de procéder à des expériences tournées vers le jeu et autres. Plusieurs utilisateurs ont tout de même réagi en indiquant que cela allait les empêcher de jouer, dont ceux qui se sont servis des comptes invités.

Par la suite, l’entreprise s’est excusée d’avoir communiqué des informations incorrectes. Le compte Twitter dédié au support Oculus a indiqué que les informations évoquant le bannissement des comptes Facebook étaient erronées et qu’il avait voulu donner des réponses trop rapidement.

En somme, l’utilisation d’un ou de plusieurs casques n’entraîne finalement pas l’exclusion de l’utilisateur, car cela n’est pas contraire aux conditions de service de la plateforme sociale.

Using the same Facebook account on two or more Oculus headsets simultaneously will NOT get your account “banned.” Having the same account registered to two or more headsets is not against the Facebook Terms of Service.

— Oculus Support (@OculusSupport) October 25, 2020