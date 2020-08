Le compte Facebook devient obligatoire pour les nouveaux utilisateurs d’Oculus

Lorsque Facebook a fait l’acquisition d’Oculus VR, le numéro un des réseaux sociaux avait clairement fait savoir qu’il ne s’intéresse pas seulement aux jeux vidéo, mais également aux interactions sociales que les utilisateurs peuvent avoir à travers la réalité virtuelle. Cependant, jusqu’à présent, Facebook a toujours maintenu une séparation entre Oculus et son réseau social.

Mais aujourd’hui, cette séparation est en train de sauter. En effet, bientôt, il sera nécessaire de se connecter avec un compte Facebook pour utiliser les casques d’Oculus VR (actuellement, il est possible d’utiliser un compte Oculus qui n’est pas lié à Facebook).

Dans un billet de blog, Facebook indique qu’à partir du mois d’octobre 2020, toutes les personnes qui utilisent un appareil Oculus pour la première fois devront se connecter en utilisant un compte Facebook. Ceux qui ont déjà un compte Oculus pourront faire fusionner ce compte Oculus avec un compte Facebook. Sinon, ils pourront continuer à utiliser le compte Oculus pendant encore deux ans.

Puis, en janvier 2023, Facebook ne prendra plus en charge les comptes Oculus. « Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, bien que nous nous attendions à ce que certains jeux et applications ne fonctionnent plus », lit-on sur le blog d’Oculus.

Oculus indique également que tous les nouveaux appareils Oculus qui sortiront nécessiteront une connexion avec un compte Facebook.

Facebook veut plus d’interactions entre amis dans la VR

Si Facebook veut que les utilisateurs de casques Oculus se connectent avec leurs comptes Facebook, c’est parce que le numéro un des réseaux sociaux souhaite qu’il y ait plus d’interactions entre utilisateurs sur la plateforme. « Nous savons que la réalité virtuelle sociale a tellement plus à offrir, et ce changement permettra d’intégrer de nombreuses fonctionnalités que les gens connaissent et aiment sur Facebook », explique l’entreprise.

L’entreprise cite quelques exemples comme la possibilité de communiquer avec les amis en utilisant un casque de réalité virtuelle, de participer à des événements, ou encore d’organiser des fêtes en VR. Cette fusion signifie aussi qu’il sera plus facile de diffuser du contenu provenant d’un casque Oculus sur Facebook, par exemple pour partager du gameplay en live.

Mais cette fusion du compte Oculus et du compte Facebook permettra également à Facebook d’avoir de nouveaux éléments pour améliorer le ciblage publicitaire. Cela est d’ailleurs expliqué par le réseau social : « […] lorsque vous vous connectez à Oculus en utilisant votre compte Facebook, Facebook utilisera les informations relatives à votre utilisation de la réalité virtuelle et d’autres produits Facebook pour fournir et améliorer votre expérience. Ces informations sont également utilisées pour vous montrer un contenu personnalisé, y compris des publicités. »

Sinon, pour rappel, Oculus développe aussi des lunettes de réalité augmentée.