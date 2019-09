Finie la corvée, cette poubelle connectée a la capacité de se sortir elle-même dans la rue

C’est peu dire que c’est une corvée désagréable et parfois un objet de disputes entre occupants d’un même logement. L’entreprise Rezzi, spécialisée dans la domotique, vient de développer une poubelle capable de se sortir elle-même dans la rue, puis de rentrer une fois la collecte effectuée. Cette innovation est plutôt simple en apparence mais encore fallait-il y penser. Elle permet même à la société de remporter le prix « Cool Idea » de Protolabs doté de 250 000 dollars.

« Aider les gens à éliminer les tâches inutiles »

Concrètement, ce robot-poubelle dénommé SmartCan est motorisé et répond aux commandes d’une application mobile installée au préalable par l’utilisateur. Celui renseigne les jours et horaires de collecte des ordures ménagères dans la ville. Le moment venu, la poubelle se met en route et attend le passage des éboueurs. Une fois qu’il détecte le mouvement vertical signifiant que les déchets ont été ramassés, SmartCan retourne à la place où il se trouvait initialement.

«Nous voulons aider les gens à éliminer les tâches inutiles de leur vie quotidienne», précise Andrew Murray, le PDG de Rezzi. Il poursuit : « Nous voyons une opportunité de pousser l’Internet des objets au-delà du simple fait d’éteindre les lumières ou de lancer de la musique. Il s’agit d’aider réellement à alléger le fardeau des tâches quotidiennes banales auxquelles tout le monde est confronté. »

De fait, les entreprises du secteur tendent de plus en plus à traiter ces petits moments de la vie qui s’avèrent au final très chronophages. C’est notamment le cas pour les tâches ménagères avec les aspirateurs autonomes. Rezzi s’inscrit donc dans cette tendance avec SmartCan mais il reste pour l’heure une inconnue de taille : le prix. Il devrait énormément jouer sur l’éventuel succès d’un tel objet. S’il s’avère trop élevé en effet, nul doute qu’il sera préférable de continuer à perdre quelques secondes pour sortir sa poubelle.

L’entreprise continue en tout cas de peaufiner son nouvel objet et envisage une commercialisation de SmartCan à horizon de fin 2020.