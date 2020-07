Flight Simulator : la version boîte contiendra… 10 DVD !

En gestation du côté de chez Asobo Studio depuis de longs mois maintenant, le nouveau Flight Simulator de Microsoft sera bientôt disponible, le titre étant calé au 18 août prochain. Dans un premier temps, le simulateur de vol sera disponible sur PC uniquement, mais des versions Xbox One et Xbox Series X sont également au programme.

Flight Simulator également en boîte

Un Flight Simulator évidemment très attendu par tous les pilotes virtuels, et qui sera proposé en trois éditions : Standard, Deluxe et Premium Deluxe. Le jeu sera proposé en version numérique (en téléchargement donc), mais il sera également possible de mettre la main sur une bonne vieille édition physique.

Une version boîte dont les premiers exemplaires seront expédiés aux alentours du 21 août, qui se présentera sous la forme d’un boitier relativement épais, et pour cause, puisque ce dernier contiendra pas moins de 10 DVD d’installation ! A l’heure actuelle, on ne sait pas à quel tarif sera proposée cette version physique de Flight Simulator, ni même quelle sera l’édition présente sur les 10 DVD.

Rappelons que de nombreux jeux PC ont été proposés sur plusieurs CD à l’époque, puis au format DVD. Sur consoles, le format Blu-Ray permet de proposer la très grande majorité des jeux sur un seul et unique disque (hormis quelques exceptions comme Red Dead Redemption 2 ou encore The Last of Us Part 2). Ceux qui opteront pour la version DVD de Flight Simulator s’épargneront un lourd téléchargement de plus de 90 Go, en plus de s’offrir un petit côté « revival » lors de l’installation du jeu.

Selon Aerosoft, qui gère la distribution de cette version physique : « Microsoft Flight Simulator contient quatre grandes parties, à savoir le code du jeu lui-même, plutôt léger, mais obligatoire, le monde du jeu et les avions livrés par Microsoft (qui dépendent de la version), le tout faisant environ 90 Go, le contenu diffusé en ligne (optionnel), et des fichiers tiers (entièrement facultatifs). »