Foot Locker : un tandem de sneakers Rick et Morty avec Diadora

Diadora et Foot Locker lancent des sneakers Rick et Morty

Si Adidas fait vaciller le coeur des fans de Dragon Ball Z avec sa collection dédiée, du côté de chez Foot Locker, on s’est associé à Diadora pour rendre hommage à un autre dessin animé (déjà) culte. En effet, depuis quelques jours, il est possible de mettre la main sur des baskets en édition Rick et Morty.

Le groupe propose ainsi deux paires de chaussures distinctes, avec d’un côté le modèle B Elite, qui rend hommage au personnage de Rick. Un modèle qui mélange le blanc, le vert pastel et le bleu, sans oublier la tête du scientifique apposée sur le talon et le côté extérieur. En ce qui concerne le jeune Morty, c’est le modèle N902 qui a été retenu. Un modèle nettement plus coloré, à l’image de l’adolescent.

A noter toutefois que les deux modèles sont présentés comme des « baskets pour hommes« , et ne sont ainsi disponible qu’entre les pointures 40 et 47. Côté tarifs, il faut débourser la somme de 100 euros pour mettre la main sur le modèle en hommage à Rick, contre 120 euros pour le modèle dédié à Morty.

Rappelons au passage que le marché de la sneaker permet aujourd’hui de profiter de très nombreuses déclinaisons collector. Ainsi, outre les modèles DBZ cités plus haut, certains mélangent allègrement sneakers et retrogaming pour créer des baskets assez étonnantes. C’était le cas récemment avec des Air Jordan IV relookées à la sauce Nintendo GameBoy.