Ford dévoile une Mustang électrique, un amuse-bouche surpuissant qui pourrait préfigurer la nouvelle orientation du constructeur

Puristes attention, cet article pourrait vous mettre en PLS.

Le SEMA Show – ce grand raout sur la personnalisation automobile – se déroule actuellement à Las Vegas. Pour l’occasion Ford a présenté un prototype de Mustang électrique surpuissant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public a été conquis ! Cette présentation vient en amont de celle du SUV 100% électrique qui sera dévoilé simultanément à Los Angeles et Oslo le 18 novembre prochain (nous y serons).

Avec cette Mustang Lithium, Ford promet de mettre à disposition des performances inouïes. En effet, cette merveille (en plus d’être magnifique) développe une puissance équivalente à 900 chevaux. Cette Ford Mustang devrait arriver comme un concurrent de taille face à la Porsche Taycan et à la Tesla Model S. D’ailleurs elle embarque comme la Taycan une batterie 800 volts.

Revenons quelques années en arrière. Le 17 avril 1964 marque un tournant majeur dans l’histoire de l’industrie automobile. À l’époque, Ford était le second constructeur mondial, il présente à la foire mondiale de New York la première Mustang. Une voiture qui casse les codes en arborant son propre logo. Rapidement, elle devient un incontournable de l’automobile et malgré ce passage à l’électrique, Ford rassure les adeptes en conservant les sensations authentiques avec notamment une boîte manuelle à six rapports. Ce véhicule permet d’accéder à 4 modes de conduite : Valet, Sport, Track et Beast.

En temps normal, un véhicule électrique n’a pas besoin d’une boîte manuelle, cependant le constructeur historique justifie son choix en expliquant que la boîte de vitesse permet de redonner un peu de puissance sur des vitesses élevées. Évidemment, cela permet aussi de retrouver le plaisir de passer les rapports manuellement. Si les Tesla et le reste de la production électrique ne sont pas équipées d’une boite de vitesse mais d’un simple dispositif de variation de couple, Porsche a fait le choix d’installer une boite à deux rapports sur sa Taycan.

Pour le moment, la Mustang Lithium n’est qu’un prototype fait pour tester plusieurs technologies, mais surtout prouver aux « petrolheads » qui ne jurent que par le thermique que l’électrique peut aussi apporter de belles sensations sur la route. À ce jour, aucun chiffre précis n’est communiqué sur les performances de cette pépite, notamment les performances sur la très observée accélération de 0 à 100 km/h.