Tesla augmente la vitesse de pointe de la Model S pour battre la Porsche Taycan

Elon Musk vient de déclarer que la prochaine augmentation de vitesse de la Model S via une mise à jour logiciel va ajouter 50HP supplémentaires. Selon lui, avec cette amélioration la Model S Raven pourrait battre la Porsche Taycan Turbo S.

Plus tôt cette semaine, l’émission Top Gear a présenté un des premiers tests en conditions réelles entre la Tesla Model S et la Porsche Taycan. Malgré la confiance d’Elon Musk en ses véhicules, c’est bel et bien le constructeur allemand qui a remporté le défi.

Si la course organisée par Top Gear semblait pertinente, le magazine Electrek continue de trouver des points à revoir : « Nous nous attendions à ce que la Taycan Turbo S batte la Model S sur le 400m, en partie grâce à la boîte à deux vitesses, mais l’accélération de 0 à 100 km/h est plus surprenante chez Tesla.

Tesla annonce officiellement la performance de la Model S avec une accélération de 2,4 secondes de 0 à 100 km/h et les pilotes ont pu le reproduire dans des conditions réelles.

Ils ont montré l’utilisation de la commande de lancement dans le Taycan, mais ils ne l’ont pas fait pour la Model S Performance, qui nécessite une commande de lancement pour obtenir la pleine puissance de sortie. Le fait qu’ils ne l’aient pas montré ne signifie pas qu’ils ne l’ont pas utilisé, mais cela pourrait expliquer la différence. »

La chaîne YouTube DragTimes, qui est spécialisée dans les courses automobiles, a analysé les images de Top Gear et n’en vient pas tout à fait aux mêmes conclusions, voyez par vous même.

En effet, Elon Musk a également commenté cette course et rejoint la conclusion de DragTimes selon laquelle la Tesla Model S peut encore être améliorer, va l’être très rapidement avec une mise à jour logiciel qui devrait lui conférer 50 chevaux supplémentaires. Voici sa déclaration : « l’analyse de DragTimes est correcte. De plus, il y a une mise à jour logicielle pour la Model S qui sort pour augmenter la puissance de pointe de 50HP, donc la Model S devrait battre la Porsche Taycan Turbo S dans les prochaines courses au 0 à 100 et sur 400m. »

On a maintenant hâte de voir la Model S avec la mise à jour, pour découvrir si la Porsche Taycan est toujours au-dessus. Quels sont vos pronostics ?