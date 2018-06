Fortnite : 100 millions de dollars de recette sur iOS (en trois mois)

Selon de récentes estimations, la version iOS de Fortnite aurait déjà généré plus de 100 millions de dollars de recettes.

Fortnite explose les compteurs sur iOS

En mars dernier, Epic Games offrait la possibilité à Fortnite de s’expatrier sur iOS. En effet, après le PC et les consoles, le free-to-play arrivait sur iPhone et iPad, d’abord sur invitation, avant de débouler quelques jours plus tard sur l’AppStore. Un carton immédiat pour le battle royale, qui avait alors généré 25 millions de dollars en moins d’un mois de disponibilité.

Aujourd’hui, selon Sensor Tower, Fortnite aurait déjà généré plus de 100 millions de dollars dans sa version iOS, en seulement 90 jours de disponibilité. Une belle prouesse pour le jeu signé Epic Games, même si le champion de la catégorie reste encore et toujours un certain Clash Royale, qui a atteint les 100 millions de dollars de revenus en 51 jours. La société estime que le concurrent PUBG Mobile aurait encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre ce même score, puisque ce dernier aurait engrangé « seulement » 5,2 millions de dollars.

Fortnite déjà sur Switch, bientôt sur Android

Un Fortnite qui constitue donc une jolie machine à cash pour son éditeur, avec un titre qui vient tout juste d’arriver sur une autre plateforme très convoitée : la Nintendo Switch. En effet, durant le récent E3, Fortnite est également arrivé sur la dernière-née de chez Nintendo, avec toujours la même formule, soit un téléchargement gratuit, mais de nombreux éléments cosmétiques payants à acheter (ou non) dans le jeu.

Enfin, rappelons que si le jeu est disponible depuis trois mois maintenant sur iOS, il devrait très prochainement débouler également sur Android. En mai dernier, Epic Games annonçait alors : « nous visons cet été pour la sortie. Nous savons que vous êtes nombreux à attendre cette sortie et nous vous promettons que dès que nous aurons plus d’informations à partager, on reviendra vers vous ». Sachant que l’été débute officiellement aujourd’hui, les joueurs Android ne devraient plus trop avoir à attendre pour pouvoir à leur tour profiter de Fortnite sur leurs smartphones.

