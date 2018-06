Fortnite : un nouveau bundle PS4 le 16 juillet ?

La division italienne de PlayStation a confirmé la disponibilité le 16 juillet prochain d’un nouveau bundle PS4, incluant le phénomène du moment : Fortnite.

Un bundle PS4 + Fortnite

Que vous aimiez ou non le jeu vidéo, vous n’avez pas pu échapper au phénomène Fortnite. Le jeu est en effet disponible sur PC, sur PS4, sur Xbox One, sur iOS, depuis peu sur Nintendo Switch et bientôt sur Android. Un jeu gratuit, mais qui propose divers achats in-app, et qui compte des millions d’adeptes de par le monde. La version iOS, disponible depuis 90 jours, aurait ainsi déjà rapporté plus de 100 millions de dollars à Epic Games…

Ceux qui n’ont pas encore craqué pour la console de Sony pourront éventuellement se laisser tenter par un nouveau bundle à venir le 16 juillet prochain. En effet, la page officielle PlayStation Italia annonce l’arrivée en boutiques d’un nouveau pack qui inclura la PS4 « classique » en version 500 Go, accompagnée du jeu Fortnite, ainsi que d’un skin spécifique baptisé Royale Bomber, sans oublier un total de 500 V-Bucks.

Evidemment, il s’agira bien de la version « complète » de Fortnite, à savoir celle incluant également le mode Save the World et Battle Royale. Pas de console collector en revanche, puisque l’on retrouvera une PS4 Jet Black tout ce qu’il y a de plus classique, tout comme la manette, elle aussi de noir vêtue. A l’heure actuelle, ce pack PS4 + Fortnite n’a pas été annoncé ailleurs que sur le territoire italien, et PlayStation Italia n’a pas donné le moindre tarif concernant ce dernier.

Rappelons au passage que Fortnite fait l’objet d’une grosse polémique sur PS4, de par le côté crossplay du jeu signé Epic Games. En effet, Fortnite permet par exemple de mélanger les joueurs iOS et les joueurs Xbox One, tout comme les joueurs Nintendo Switch. Un côté « better together » dont Sony n’est pas friand, et le géant nippon n’hésite pas par exemple à bloquer les comptes Fortnite créés sur PS4, les rendant alors inutilisables sur une autre plateforme. Une mauvaise expérience rencontrée notamment par de nombreux joueurs ayant téléchargé le jeu sur Nintendo Switch, et qui ont tenté en vain de récupérer leur compte créé précédemment sur PS4…