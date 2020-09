Fortnite se tourne définitivement vers les concerts avec de nouvelles annonces

Fortnite annonce une « série » de nouveaux concerts pour ce mois de septembre. Une première date et un premier artiste a été révélé, et il s’agira du chanteur Dominic Fike. L’événement sera diffusé le 12 octobre prochain et on peut y noter l’arrivée d’un tout nouveau studio, basé à Los Angeles, et qui sera le nouveau lieu de tous les artistes venant jouer sur Fortnite.

D’autres concerts sont déjà programmés les 19 et 26 septembre prochain. Pour y « assister », les joueurs seront invités à se rendre sur l’île « Party Royale », un décor alternatif à l’île de Fortnite où se déroulent les « Battle Royale ». Inaugurée en avril durant le confinement, cette scène se destine à regrouper tous les divertissements parallèles au concept même du jeu. Diplo, Steve Aoki, Deadmau5 et Kenshi Yonezu, ont été les premiers à y proposer une prestation musicale.

Des concerts plus longs et plus réguliers

L’annonce du jeu va plus loin que de simples nouvelles dates. Nate Nanzer, le responsable des partenariats mondiaux chez Fortnite, s’est amusé à expliquer qu’il souhaitait faire du jeu vidéo un passage à part entière dans les tournées des artistes musicaux, pour que Fortnite devienne un rendez-vous de la scène musicale. S’adressant à eux, l’homme rapportait que « si vous êtes en tournée, vous pouvez vous arrêter sur la scène Fortnite. C’est un moyen unique de se présenter devant un public que vous n’auriez peut-être pas atteint par d’autres moyens ».

L’intention de renforcer le divertissement et les scènes de vie sociale sur Fortnite s’est aussi exprimée par le souhait du responsable de voir arriver des concerts plus longs, et donc plus proches de ce que l’on connaît dans la réalité. « Vous pourriez voir 40 à 45 minutes, peut-être une heure » rapportait-il au sujet des concerts qui portent actuellement sur des créneaux de 10 à 15 minutes.

Dans un entretien avec The Verge, Nate Nanzer a fini par évoquer plus en détail les affiches qui viendront jouer sur Fortnite. À la suite du confinement, tout le monde a gardé en tête la prestation exceptionnelle du rappeur Travis Scott, et la surprise générale du concert de Marshmello, qui fut l’un des pionniers à faire danser le jeu. Pour la suite, Fortnite explique qu’il s’agira de concerts plus classiques afin de pouvoir garantir une régularité des événements. « Nous voulons que ce soit un rythme régulier d’événements de musique live, entre ces plus grands moments » (en parlant des plus gros concerts comme celui de Travis Scott).