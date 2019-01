Fortnite : des millions de comptes potentiellement piratés

Epic Games, éditeur du jeu Fortnite, a été confronté à un piratage massif et a incité les joueurs à faire preuve de vigilance en surveillant leur compte bancaire. La brèche a été découverte par des chercheurs de l’entreprise israélienne Check Point Research qui ont expliqué avoir mis le doigt sur une faille qui permettait à des hackers de prendre possession d’un compte. Avant de publier l’information, Check Point a informé Epic Games du problème qui n’a pas tardé à réagir et a colmaté rapidement la brèche. Selon l’éditeur, aucune victime n’est à déplorer.

La faille a été trouvée dans le système d’authentification du jeu

D’après les chercheurs, la faille permettait aux hackers de récupérer l’identifiant et le mot de passe des joueurs qui se connectaient à leur compte via un système d’authentification provenant d’une application tierce comme Facebook, Google, ou le Xbox Live. Ce système implique la génération d’un jeton (tokens) transmis à Epic Games pour pouvoir s’identifier et accéder à son compte. C’est ce jeton qui pouvait potentiellement être subtilisé par un hacker.

Exploitée par un individu mal intentionné, cette faille permettait d’utiliser le compte d’un joueur et d’effectuer des achats dans le jeu comme des accessoires virtuels ou des kits de personnalisation. Il était également possible d’accéder aux différents échanges vocaux de l’utilisateur.

Une cible pour les hackers

Fortnite a déjà été victime de piratages dans le passé. Il y a par exemple deux mois, le compte Fortnite de Drake avait été piraté et utilisé pour diffuser des insultes à caractère raciste. Le jeu voit 80 millions de personnes s’affronter dessus chaque mois et que plus de 200 millions de comptes ont été créés et de nombreux joueurs réalisant des achats in game ont ainsi lié leur compte à une carte bancaire pour pouvoir équiper leur personnage, Fortnite est donc une cible privilégiée pour les pirates.

“Comme toujours, nous invitons les joueurs à protéger leur compte en changeant de mot de passe et en choisissant des mots de passe complexes” explique un responsable d’Epic Games. En plus du mot de passe complexe, il est recommandé aux utilisateurs d’utiliser l’authentification à deux facteurs.

