Fortnite : Epic Games reporte la Saison 3 et l’évènement « Le Dispositif » à plus tard

Epic Games reporte les mises à jour de Fortnite

Il y a quelques semaines, Epic Games expliquait que le jeu Fortnite venait de dépasser le cap (impressionnant) des 350 millions de joueurs dans le monde. Un jeu dont l’audience a évidemment explosé durant les mesures de confinement liées au coronavirus, et dont la saison 3 était attendue pour hier, 4 juin.

« Etait », car au vu des évènements qui frappent actuellement les Etats-Unis, Epic Games a décidé de reporter les mises à jour prévues pour Fortnite. Ainsi, la tant attendue saison 3 ne sera finalement pas disponible avant le 17 juin prochain. Idem du côté de l’évènement « Le Dispositif », dont le lancement a été repoussé au lundi 15 juin.

Du côté de chez Epic Games, on explique : « Les événements que nous vivons actuellement sont un douloureux rappel des injustices qui traversent toujours notre société, qu’il s’agisse de la négation des droits humains les plus fondamentaux ou des méfaits manifestes ou insidieux du racisme envers les personnes de couleur. Nous sommes parfaitement conscients de la peine ressentie par nos amis, familles, équipes, joueurs et communautés. »

Epic Games n’est évidemment pas le premier acteur du jeu vidéo à décaler ses contenus, c’est le cas également chez Activision, qui a décidé de reporter la sortie des nouveautés majeures concernant ses jeux Call of Duty. Idem du côté de chez Sony, dont la présentation de la tant attendue PS5, prévue initialement pour hier soir, a finalement été décalée à une date ultérieure.

En ce qui concerne Fortnite, le jeu a d’ores et déjà été confirmé pour les futures PS5 et Xbox Series X. Le jeu sera tout d’abord lancé sous sa forme actuelle, à base d’Unreal Engine 4 et en free-to-play, mais basculera du côté de l’Unreal Engine 5 dans le courant de l’année 2021.