Fortnite : des parents offrent des cours particuliers à leurs enfants pour 35 dollars de l’heure

Des parents offrent des cours particuliers à leurs enfants sur le jeu vidéo Fortnite pour qu’ils atteignent un niveau professionnel.

Get Good, noob

Les cours privés, parfois à domicile, sont souvent synonymes de cours particuliers concernant les matières scolaires ou encore les loisirs comme le tennis, la pratique d’un instrument de musique… Dorénavant, il faudra aussi compter sur la pratique du jeu vidéo Fortnite à un niveau compétitif. Soucieux que leur enfant ne s’épanouissent suffisamment pas avec un niveau de noob sur le jeu vidéo Fortnite, des parents sont prêts à offrir des cours particuliers à leurs enfants. Une décision prise dans l’espoir qu’ils deviennent un jour des pro-gamers.

Fortnite LV3

C’est au Wall Street Journal que l’on doit cette découverte particulière. Des parents sont donc prêts à payer des cours particuliers à leurs enfants sur le jeu vidéo Fortnite. Pour ces derniers, soucieux du bien-être de leurs enfants, il s’agit également d’un investissement. Ils pensent, en effet, que ces cours particuliers peuvent aider leurs bambins à décrocher une bourse d’études, développer une carrière dans l’e-sport, voir gagner le premier prix d’une grande compétition. L’on pense évidemment que la décision de la société Epic Games de créer une gigantesque cagnotte de 100 millions de dollars a dû motiver plus d’un parent.

Shino0026 Senpaï

Ainsi, pour assurer l’avenir de leurs enfants, ces parents sont prêts à débourser entre 15 et 35 dollars de l’heure pour des cours particuliers sur Fortnite. Qui dit cours particuliers, dit également professeurs particuliers. Aussi surprenant soit-il, il existe bel et bien une plate-forme en ligne pour ça. C’est notamment le cas de la plate-forme Gamer Sensei, qui met en relation élèves et professeurs. Mais, après tout, pourquoi pas ?

Le jeu vidéo, une activité comme les autres

Jouer à des jeux vidéo n’est plus une tare et (presque) tout le monde a déjà tenu une manette de jeu entre les mains. Les jeux vidéo sont devenus une part non négligeable de notre culture populaire et, malgré les vives critiques qu’ils soulèvent à chaque épisode de violence dans notre société, ils demeurent un loisir tout ce qu’il y a de plus correct. Pour ces parents prêts à débourser jusqu’à 35 dollars de l’heure pour un cours particulier sur Fortnite, jouer aux jeux vidéo n’est pas une activité si différente de la pratique du basket, des échecs ou du piano. Néanmoins, cet avis ne semble pas être partagé par tout le monde et il n’y a donc rien d’étonnant à voir les internautes railler le choix de ces parents sur les réseaux sociaux, Twitter en tête. Certes, cette décision est quelque peu insolite, mais n’a rien de ridicule. Il faut parfois savoir vivre avec son temps.