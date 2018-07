Fortnite passe le cap du milliard de dollars de chiffre d’affaires

Fortnite a rapporté plus d’un milliard de dollars à Epic Games depuis sa sortie. Le jeu se place parmi les jeux vidéo les plus populaires de tous les temps et va continuer à être très rentable pendant très longtemps.

« Fortnite : Battle Royale », le jeu vidéo gratuit qui a pris le monde par surprise à l’automne dernier, a rapporté plus d’un milliard de dollars à Epic Games. C’est ce qu’indique un nouveau rapport de SuperData, qui estime que le jeu a généré plus d’un milliard de dollars de revenus sur toutes les plateformes. A son lancement, le jeu était disponible pour PC et PlayStation 4. Aujourd’hui, il peut être joué gratuitement sur PC, sur n’importe quelle console de jeu et sur les appareils mobiles iOS. Les produits Android devraient aussi y avoir droit très prochainement.

Cash machine

Le jeu d’Epic Games est initialement sorti en juillet 2017 mais s’est imposé comme leader du marché l’hiver dernier avec des chiffres fous et avec pour seule source de revenus les achats in-app.

Les joueurs dépensent de vrais dollars pour acheter de la monnaie dans le jeu afin de personnaliser leurs avatars.

Le jeu, qui oppose 100 joueurs dans un combat à élimination, connu sous le nom de « bataille royale », a attiré à la fois des joueurs expérimentés et des novices au point où les références à ce jeu soient omniprésentes dans la vie de tous les jours. Même en finale de la Coupe du Monde, Fortnite y a eu droit avec la célébration d’Antoine Griezmann, inspirée par le jeu vidéo.

Un jeu gratuit et disponible sur une grande variété de plates-formes

Superdata attribue le succès rapide de Fortnite au fait qu’il est gratuit et disponible sur une grande variété de plates-formes. Le rapport note également l’intérêt accru des célébrités et des gamers et la courbe d’apprentissage facile pour les nouveaux joueurs. Autrement dit, du pain béni pour eux.

Mais finalement ce n’est pas seulement parce que les gens jouent que Fortnite est populaire. Il est également apparu ces derniers mois comme l’un des jeux vidéo les plus regardés. Selon le rapport SuperData, les téléspectateurs ont regardé plus de 574 millions d’heures de Fortnite sur la plate-forme de streaming Twitch, devançant facilement les autres jeux vidéo. On se souvient de la session entre Drake et Ninja atteignant plus de 635 000 spectateurs simultanés sur le live.

Depuis que Fortnite a exposé le mode Battle Royale aux yeux du monde, plusieurs autres éditeurs de jeux vidéo cherchent à imiter son succès. Et notamment, le prochain « Call of Duty : Black Ops », célèbre FPS, proposera son premier mode « Battle Royale ».

