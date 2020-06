Fortnite : un évènement « cinéma », avec trois films de Christopher Nolan, diffusés en intégralité

Il y a quelques jours maintenant, Fortnite permettait à ses fidèles de visionner, directement dans le jeu, la bande-annonce du film TENET de Christopher Nolan. A l’époque, Epic Games confirmait sa volonté de proposer un jour des films complets, à visionner via Fortnite. Un Fortnite qui, de jour en jour, vise à se transformer en un véritable monde virtuel parallèle…

Une « Soirée Ciné » dans Fortnite ?

Aujourd’hui, et comme promis, le géant américain n’est pas peu fier d’annoncer une grande « Soirée Ciné », sur le grand écran de la Fête Royale de Fortnite, dès demain 26 juin. C’est une nouvelle fois le réalisateur Christopher Nolan qui est à l’honneur. « Nous vous proposons la diffusion complète et pour une durée limitée d’un des trois classiques de Christopher Nolan : (Inception, Batman Begins ou Le Prestige), directement dans Fortnite » explique Epic Games.

Néanmoins, comme l’explique Epic Games, naviguer entre les différents droits de distribution et les différentes langues pour des films complets est compliqué. C’est pourquoi les trois films ne seront pas disponible dans tous les pays. En France, il sera par exemple possible de visionner un seul et unique film (sur les trois disponibles) à savoir Batman Begins. Evidemment, toute rediffusion en direct, ou en vidéo, de ces films sera soumise aux lois et régulations contre le piratage.

En France, la projection de Batman Begins aura donc lieu demain 26 juin à 7h (UTC+2) ainsi qu’à 19h (UTC+2). A noter que la Fête Royale de Fortnite proposera également une place de choix à Diplo. Ainsi, Diplo Presents: Thomas Wesley proposera deux invités très spéciaux : Young Thug et Noah Cyrus, avec un spectacle qui se déroulera sur la scène principale de la Fête royale le vendredi 26 juin à 3h du matin