Fortuneo officialise Fosfo, une carte internationale sans aucun frais

Alors que les néo-banques prennent toujours plus de place dans le paysage bancaire français, les banques en ligne s’organisent pour conserver leur avance. C’est le cas notamment de Fortuneo qui vient tout juste d’officialiser une carte bancaire internationale, gratuite et sans aucun frais qui lui permettra de rivaliser avec des acteurs comme N26, Transferwise ou Revolut.

Aucun frais sur les paiements et retraits

Baptisée Fosfo, cette carte internationale permet de réaliser des paiements et des retraits en dehors de la zone euro (dans des devises étrangères) sans aucun frais. Elle ne va pas sans rappeler la carte Boursorama Ultim, qui a été officialisée au début de l’été et qui offre un service similaire.

Sans surprise, Fosfo s’adresse donc à un public de jeunes voyageurs qui devaient jusqu’à présent payer des commissions sur toutes leurs opérations. Le directeur général de Fortuneo, Gregory Guermonprez, explique que cette carte fait suite à « une demande de notre jeune clientèle, étudiante ou active, qui est davantage encline à voyager ». Le communiqué précise également que cette carte Mastercard offre une assistance médicale et rapatriement, une assistance juridique à l’étranger ainsi que des garanties en cas d’hospitalisation.

Contrairement à la Mastercard Gold ou la World Elite qui complètent la gamme de cartes de Fortuneo, la carte Fosfo et le compte courant associé sont accessibles sans aucune condition de revenus – un principe récurrent dans la banque en ligne. Les clients peuvent donc « ouvrir ce compte en seulement 7 minutes » depuis leur mobile ou leur ordinateur avec un simple justificatif d’identité.

Cette carte Fosfo s’accompagne en outre d’un compte courant classique avec une interface client accessible depuis l’ordinateur ou l’application mobile Fortuneo. Ils peuvent ainsi suivre leurs dépenses en temps réel depuis leur application mobile, faire des virements instantanés ou encore modifier leurs plafonds.

Fini les frais à l’étranger chez Fortuneo

En plus des clients titulaires de l’offre Fosfo, ce sont plus globalement tous les clients la banque en ligne qui n’auront plus aucun frais à l’étranger. Que ce soit ceux munis d’une carte Mastercard Gold ou ceux avec une Mastercard World Elite, ils n’auront plus aucun frais sur leurs paiements et retraits à l’étranger, même en devises étrangères. Le directeur général se félicite d’avoir la seule banque en ligne rentable du marché, et il affirme donc que « nous pouvons nous le permettre » de s’affranchir d’une telle source de revenus.

Si les clients ne se verront pas facturer de frais de tenue de compte (comme on pourrait en avoir dans les banques plus traditionnelles), ils devront toutefois générer une certaine activité avec leur carte bancaire sous peine d’être sanctionnés. Comme l’indique la grille tarifaire, le service Fosfo sera facturé 3€ par mois si aucune opération n’a été effectuée sur la période. A titre de comparaison, la carte Boursorama Ultim est facturée 15€ par mois si aucun paiement n’a été constaté.