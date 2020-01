Fox cherche toujours comment relancer la franchise 24

La série 24 heures chrono c’est un véritable monument de la télévision. On compte pas moins de 204 épisodes, qui a déjà eu le droit à un petit spin-off (24 Heures : Legacy). Mais, les péripéties de Jack Bauer, interprété par Kiefer Sutherland ont vécu. La fin de la série principale n’était pas au niveau du reste et le spin-off a laissé beaucoup de fans sur leur faim. Pour autant, la Fox ne semble pas encore vouloir rendre les armes.

Fox mise sur les valeurs sûres

Après le retour inattendu de la série Prison Break, on sait que la Fox n’a pas peur de miser sur ses anciens succès. Les deux séries ont fait les beaux jours e la chaîne américaine. Or, elles pourraient bien désormais avoir le même destin. Selon Michael Thorn, le boss de la chaîne, interrogé par Fox, il y a bien des envies de continuer à s’appuyer sur ces séries. Mais la prudence semble être de rigueur. L’idée étant de ne pas aller trop vite. Un nouvel échec pour 24 serait fatal. Du côté de Prison Break, on peut douter qu’il y ait un véritable potentiel sans Dominic Purcell et surtout Wentworth Miller.

Nous sommes encore en discussion concernant la sortie de potentiels spin-offs pour Prison Break et 24 heures chrono. Néanmoins, il n’y a rien qui soit prêt à être annoncé. Mais s’il y a une possibilité de créer un autre 24 heures Chrono, nous en serions ravis. Cependant, la série devra être considérée comme spéciale, et méritée d’être mise sur le même plan que le show originel.

En clair, une suite qui n’apportera rien de plus ne trouvera pas un accueil favorable. Mais la porte reste ouverte. Bonne nouvelle, les producteurs des séries semblent être prêts à se remettre à l’ouvrage.