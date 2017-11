Le français Crosscall présente son smartphone Action-X3 destiné aux sportifs

Crosscall, la marque française spécialisée dans les smartphones ultra-résistants s’attaque à une nouvelle niche d’utilisateurs, car après les smartphones destinés aux travailleurs ayant besoin de robustesse et après les baroudeurs, ce sont désormais les sportifs qui pourront profiter d’un modèle adapté. La marque propose en effet le Action-X3.

Fidèle à sa gamme, Crosscall propose toujours un smartphone robuste contre les éléments et les chocs, l’Action-X3 ne déroge pas à cette caractéristique puisqu’il dispose d’une coque renforcée, totalement étanche et que le terminal est certifié contre les impacts (IK02), les chutes (MIL-STD-810G) et contre la poussière et l’eau avec la certification IP68. Le smartphone pourra donc tomber par terre, dans le sable ou dans l’eau… il ressortira indemne de cette mauvaise chute. C’est justement ce que beaucoup de sportifs lui demanderont: une résistance à toutes épreuves !

Crosscall Action-X3: une fiche technique intéressante

L’Action-X3 dispose d’un écran de 5 pouces en verre Gorilla 4 de Corning, offrant une définition HD 1280 x 720 pixels, 16 millions de couleurs. Crosscall a opté pour un processeur Snapdragon 430 (octo-core 8937 cadencé à 1,4 GHz) épaulé par 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage, que l’utilisateur pourra étendre par microSDXC, jusqu’à 128 Go. Le terminal tourne avec une version Android 7.1.1 Nougat. Concernant les dimensions, on peut noter : 152,5 x 79 x 12,5 mm sur le site de Crosscall, pour un poids de 213 grammes.

Pour le volet photo, on retrouve un capteur de 12 mégapixels le flash LED et l’autofocus à détection de phase à l’arrière et à l’avant un petit 5 mégapixels suffisant pour des selfies durant vos exploits sportifs. La marque annonce une résolution vidéo Full HD (1080p, 24fps). Le Crosscall Action-X3 disposera également d’un port magnétique appelé X-Link pour fixer le terminal sur des accessoires ou pour la recharge. On retrouve aussi un capteur GPS (Beidou et Glonass) une double SIM, un port USB 2.0 type-C et un port Jack 3.5 mm. Niveau connectivité, ce smartphone est compatible compatible LTE, WiFi, NFC et Bluetooth.

La batterie offre une capacité de 3500 mAh, permettant d’obtenir :

Autonomie en communication : 35 h

Autonomie en vieille : 24 jours

Autonomie en GPS : 10 h

Le smartphone Action-X3 sera commercialisé à partir de fin novembre en France et sera vendu autour de 350 euros.