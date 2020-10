FreeBuds Studio : le casque audio pour accompagner les Huawei Mate 40 ?

Le 22 octobre, Huawei va lever le voile sur sa toute nouvelle gamme de smartphones Mate 40. A cette occasion, en plus d’une nouvelle flotte de smartphones haut de gamme, le géant chinois veut mettre un pied supplémentaire sur un autre marché, celui du son.

Un casque audio aussi chez Huawei

En effet, si Huawei a déjà dans son catalogue divers écouteurs, comme les FreeBuds 3 ou encore les récents FreeBuds Pro à réduction intelligente du bruit, le géant chinois va lancer un casque audio : le FreeBuds Studio. De cette manière, Huawei couvrira tous les besoins de l’utilisateur en matière d’audio, avec des écouteurs haut de gamme, un casque audio, des écouteurs taillés pour le sport, sans oublier l’indispensable enceinte connectée.

Cela fait quelques semaines maintenant que les rumeurs enflent autour de ce casque FreeBuds Studio, et une première image de ce dernier a récemment fuitée sur les réseaux. On devrait donc retrouver un casque de type circum-aural assez classique, avec (on l’espère) un système de réduction active du bruit ambiant.

Il s’agira évidemment d’un casque sans-fil, qui devrait intégrer la puce maison Kirin A1. La même que l’on retrouve d’ailleurs au coeur des écouteurs FreeBuds 3. Reste à savoir maintenant quand sera lancé ce casque signé Huawei, et surtout à quel prix. Réponses attendues pour le 22 octobre donc.

Du côté de chez Apple, rappelons que l’on prépare là aussi un premier casque audio, qui pourrait (comme c’est original) être baptisé AirPods Studio. Il s’agirait là aussi pour Apple de compléter sa gamme de produits audio, le géant américain étant déjà présent sur le segment des écouteur sans-fil et des enceintes connectées. Toutefois, le casque audio à la pomme ne devrait pas être lancé avant l’année prochaine.