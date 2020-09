French Days Rue du Commerce : les 6 promos à ne pas rater aujourd’hui

Rue du Commerce est un spécialiste des réductions, et est logiquement très actif pour les French Days. Parmi les milliers de produits en promotion du 25 au 28 septembre, nous vous avons concocté notre sélection de 6 offres dans cet article. Pour découvrir l’intégralité des offres, c’est par ici :

Voir les meilleures offres

AirPods Pro à 214€ au lieu de 279€

C’est l’offre star de l’opération Rue du Commerce. Les derniers AirPods Pro avec réduction de bruit sont disponibles à 214€ au lieu de 279€. Ce sont les premiers écouteurs true wireless Apple à proposer une double réduction de bruit (active et passive). Depuis leur sortie, c’est un best-seller absolu sur tous les sites marchands. Les AirPods Pro fonctionnent avec tous les appareils Bluetooth, et pas uniquement les iPhone.

130€ de réduction sur les iPhone 11 Pro

Si vous hésitiez à acheter un nouvel iPhone, les iPhone 11 Pro avec 256 Go de stockage sont proposés à 1199€ au lieu de 1329€. La photo et la vidéo étant de plus en plus importantes, choisir un modèle avec un stockage plus important que celui de base (256 Go vs 64 Go) est un choix pertinent pour le long terme. C’est la meilleure offre actuellement disponible sur ce modèle, et vous pouvez trouver d’autres iPhone en promo pendant les French Days Rue du Commerce.

Purificateur d’air Xiaomi à 159€ au lieu de 199€

Dans la (très) large gamme de produits Xiaomi pour la maison, le Mi Air Purifier 3H est l’un des derniers venus. Il permet de purifier l’air de votre domicile, pour supprimer les particules (jusqu’à 99,97%), les pollens et la fumée. Si vous avez une personne allergique à la maison, c’est un produit qui s’avère très utile. Vendu au prix de 159€ au lieu de 199€, il peut être contrôlé à distance avec l’application, et est compatible Google Assistant et Alexa. Si vous avez un budget inférieur, la version précédente est vendue 99€, et est tout de même très performante.

100€ de réduction sur l’ultraportable ASUS VivoBook 14

Si vous cherchez un ultraportable compact et rapide, ce Vivobook R424DA est parfait. Il tourne grâce à un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et bénéficie de 256 Go de stockage en SSD. Sa dalle mate de 14″ est un de ses autres atouts, tout comme son épaisseur de 1,9cm. Niveau ports vous êtes servis, avec du HDMI, de USB-C, de l’USB-A et un port SD. Une de ses spéficifités, c’est le Numpad, qui transforme votre trackpad en clavier numérique. Il est proposé à 499€ au lieu de 599€ pendant les French Days Rue du Commerce.

Disque dur IronWolf 4 To à 103€ au lieu de 144€

IronWolf est une marque reconnue pour la fiabilité de ses disques durs SATA. Le modèle en réduction pour les French Days Rue du Commerce est le modèle 3,5″ avec 4 To de stockage qui tourne à 5900 tours par minute. Si vous avez (ou voulez acheter) un NAS, c’est le meilleur moyen pour gérer le stockage. Il est proposé en ce moment à 103€ au lieu de 144€ ici.

Écran Philips Freesync à moins de 100€

Pour French Days, l’écran Philips LED 242V8A de 23,8″ est disponible à 99€ au lieu de 129€. Il propose une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 75 Hz et une latence de 4ms. Il est surtout compatible avec la technologie Freesync, ce qui en fait un excellent écran gaming pour les petits budgets.

Quels avantages chez Rue du Commerce ?

De plus, Rue du Commerce propose une mécanique exclusive à son site. Avec le Pack reprise, vous pouvez renvoyer un produit pendant 1 an et récupérer 80% de son prix d’achat (sur les produits compatibles). C’est un excellent moyen de renouveler votre smartphone chaque année par exemple. Pour savoir si le produit de votre choix peut bénéficier du pack reprise, il suffit de vérifier si le logo est présent sur la fiche produit.

Autre atout de Rue du Commerce, la livraison est offerte pour tous les produits vendus par le marchand, hors marketplace et à partir de 100€ d’achat. Voici d’autres offres qui vont vous intéresser :

Voir toutes les offres