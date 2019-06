Friends bientôt de retour avec les acteurs emblématiques de la série ?

Voilà maintenant 15 ans que la série Friends s’est arrêtée, après dix saisons qui ont marqué toute une génération dès le milieu des années 1990. Tout le monde se rappelle des aventures de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), son frère Ross (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc) Chandler (Matthex Perry), et bien entendu Phoebe (Lisa Kudrow). Pour les plus nostalgiques d’entre vous, vous avez dû regarder encore et encore les dix saisons que l’on connait par coeur sur Netflix. Et bien, vous allez peut-être bientôt pouvoir regarder une nouvelle saison inédite… Et avec le même casting !

Friends : Jennifer Aniston est partante ! Les autres aussi !

C’est au cours d’une interview dans l’émission Ellen DeGeneres Show hier soir que l’actrice qui interprète Rachel Green a redonné de l’espoir aux fans de la série. Comme bien souvent avec les six acteurs mythiques de la série, de nombreuses questions reviennent au sujet de la série Friends. Ainsi, hier soir, voici la réponse de Jennifer Aniston concernant un possible retour de la série.

« Pourquoi pas ? Je vais vous dire : je serais prête à le faire ! Les filles seraient prêtes à le faire. Et les garçons le feraient aussi, j’en suis sûr. Donc… Tout peut arriver ! »

Jennifer Aniston – Ellen DeGeneres Show – 5 juin 2019

Il faut savoir que la série Friends s’est arrêtée en 2004 après dix saisons et dix années de succès. La série ne fut pas arrêtée suite à des audiences décevantes, mais plutôt selon la volonté des acteurs qui souhaitaient voguer vers de nouveaux horizons pour faire fructifier leurs carrières. Près de 15 ans plus tard, l’eau a coulée sous les ponts et désormais, il semblerait que les six acteurs principaux ne soient pas contre l’idée d’un retour.

Cependant, cette déclaration de Jennifer Aniston ne coïncide pas vraiment avec ses propos de novembre 2018. En effet, la jeune femme était invitée cette fois sur le plateau américain de The Late Late Show with James Corden. Et à cette époque, elle avait annoncé que les trois filles étaient partantes, mais que c’était au niveau des garçons que cela posait soucis.

Écoutez, nous les filles, on a toujours dit que nous aimerions bien le refaire. Mais les garçons, eux, sont un peu moins excités par l’idée, pour une raison ou pour une autre… Je ne sais pas exactement pourquoi…

Alors, est-ce qu’un changement d’avis aurait été fait de la part de David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry ? Affaire à suivre, mais si c’est le cas, cela sent plutôt bon !