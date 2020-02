Friends : un retour mais ni reboot ni sequel (ouf !)

L’heure est aux reboots, aux séquels et aux suites interminables. Du côté d’Hollywood, on ressort les (beaux) cadavres du placard en espérant surfer sur la nostalgie et la passion jamais vraiment éteinte d’une partie des fans. De Maman j’ai raté l’avion au Prince de Bel-Air, ce sont certains des plus grands classiques qui ont été envisagés. Alors bien sûr, comme depuis des années, la perspective de revoir Friends agite les fans. Depuis plusieurs mois déjà, les acteurs qui incarnaient Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey, n’hésitent pas à souffler le chaud et le froid, à grand coups de petites allusions et de clichés de réunions. Mais on n’y croyait pas vraiment, notamment parce que Marta Kauffman et David Crane, les créateurs du show semblaient écarter complètement l’idée. Cela étant, les choses changent.

Friends, une réunion sur HBO Max

Tout s’est accéléré ces derniers mois, notamment en raison des 25 ans de la série. Une étape jugée comme centrale, et qui montre que malgré les années, le programme conserve une place dans le cœur des fans. Alors les acteurs sont passés à la vitesse supérieure et Jennifer Aniston a notamment avoué en novembre qu’elle préparait quelque chose avec ses anciens collègues.

On en sait désormais plus et on ne peut que se réjouir. Il ne s’agira pas d’une suite, d’un reboot ou autre concept qui ne ferait que prendre des risques avec la légende de Friends. Non, à la place, elle se réunira avec Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt Leblanc, pour une émission d’une heure destinée à HBO Max.

Il n’y aura donc pas d’épisode spécial, pas de volonté de donner une seconde jeunesse au programme. A la place, ce sera l’occasion d’un contenu sans aucun doute intimiste et qui devrait réjouir les fans. Les acteurs auraient eux touché entre 3 et 4 millions de dollars pour cette opération.

Et si vous vous demandez toujours pourquoi il n’y a pas eu de suite à la série Friends, Jennifer Aniston a donné la réponse récemment.