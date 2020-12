Fushia : l’OS qui pourrait remplacer Android passe à la vitesse supérieure

Les jours du système d’exploitation Android sont-ils comptés ? Parfois, les médias ont tendance à penser cela. En effet, alors qu’il dispose déjà de Chrome OS pour les ordinateurs, et d’Android pour les smartphones, les tablettes, mais aussi pour les montres et les télévisions, Google développe, depuis plusieurs années, un nouveau système d’exploitation appelé Fushia.

Pour le moment, on ne sait pas pourquoi Google développe cet OS. Nous savons néanmoins que contrairement à Android qui est basé sur le noyau Linux, Fushia est basé sur un micronoyau appelé Zircon. Et bien que Fushia n’ait pas beaucoup fait parler de lui, ces derniers temps, l’OS est toujours en cours de développement.

Le projet open source franchit une nouvelle étape

Google vient même de passer à une nouvelle étape dans sa démarche open source. Dans un billet de blog, la firme invite les contributeurs à participer au développement de ce nouveau système d’exploitation.

« À partir d’aujourd’hui, nous étendons le modèle open source de Fuchsia pour faciliter l’engagement du public dans le projet. Nous avons créé de nouvelles listes de diffusion publiques pour les discussions sur les projets, ajouté un modèle de gouvernance pour clarifier la manière dont les décisions stratégiques sont prises et ouvert le système de suivi des problèmes pour que les contributeurs publics puissent voir ce sur quoi on travaille », lit-on dans l’annonce.

« En tant qu’effort open source, nous accueillons les contributions de haute qualité et bien testées de tous. Il existe maintenant un processus pour devenir membre pour soumettre des correctifs, ou un committer avec un accès en écriture complet », ajoute la firme.

Fushia, un système d’exploitation à « usage général » ?

Le développement de Fushia rappelle beaucoup Android. Cependant, ce système d’exploitation pourrait permettre à Google d’avoir un nouveau départ, en évitant de commettre les mêmes erreurs qu’il a commises lors du développement d’Android.

En effet, dès le départ, la firme de Mountain View indique que ce nouveau système d’exploitation est conçu pour prioriser la sécurité, les mises à jour (on sait à quel point Android est fragmenté à cause des problèmes liés aux mises à jour), et les performances. Fushia pourrait aussi permettre à Google de ne plus être dépendant du langage de programmation Java qui est actuellement utilisé pour développer des apps Android (alors qu’il est en conflit avec Oracle, le développeur de ce langage).

Mais comme indiqué plus haut, Google n’a jamais précisé la finalité de ce système d’exploitation. La firme indique seulement que l’objectif du projet Fushia est de développer, sur le long terme, un système d’exploitation open source à usage général. Et actuellement, ce système d’exploitation peut déjà être testé sur quelques appareils, ainsi que sur un émulateur.