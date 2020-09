Gagner de l’argent sans avoir beaucoup d’abonnés, c’est possible sur Twitter

Qui a dit qu’il fallait être célèbre pour gagner de l’argent sur Twitter ? De plus en plus d’utilisateurs ont trouvé une combine pour rendre des tweets viraux et les monétiser. Le tout sans avoir des millions d’abonnés. La recette semble assez simple. Il suffit de repérer un tweet susceptible d’intéresser une forte audience (vidéos drôles, mèmes, etc.). Ensuite, le but est de rendre ce tweet viral en le partageant avec ses amis, puis les leurs, et ainsi de suite. Jusqu’à présent, il n’y a aucun moyen de monétiser le tweet me diriez-vous. Et vous avez raison. Lorsqu’un tweet susceptible de devenir viral est repéré, il faut le commenter pour faire la publicité d’une marque.

200 dollars le mème.

Par ce biais, ces utilisateurs parviennent à mettre en place leur propre régie publicitaire sans passer par Twitter. L’exemple le plus flagrant est celui de Blake Forbes. Cet étudiant de 20 ans originaire d’Austin est propriétaire du compte Twitter @BirdExecutive. Il compte aujourd’hui un peu plus de 8000 abonnés, et pourtant il parvient à gagner de l’argent avec ses tweets. Récemment, Blake Forbes a tweeté cette image amusante avec les codes d’humour propre à Twitter. Le succès a été fulgurant, voyez par vous-même le nombre d’interactions. Suite au succès de ce tweet, Blake Forbes a reçu quelques demandes de la part d’entreprises pour en faire la promotion en étant mentionnée. Les entreprises en question ont versé 30 dollars pour voir apparaître leur nom, le tout sans passer par Twitter.

What my back needs pic.twitter.com/xaX7QTciHy — Bird 🦉 (@BirdExecutive) August 9, 2020

Rien qu’avec cette publication, Blake Forbes dit avoir empoché près de 200 dollars. Ce qui est plutôt pas mal pour la publication d’un simple mème. Ce dernier témoigne : « Je ne dirais pas que c’est un moyen de gagner une tonne d’argent, c’est juste un supplément ». De nombreux autres comptes utilisent cette solution pour monétiser leur contenu. Pas sûr que cela plaise à l’oiseau bleu qui exige que les utilisateurs qui sont payés pour tweeter étiquettent ce tweet comme étant une publicité.