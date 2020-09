USA : à deux mois de l’élection présidentielle, Twitter se mobilise contre la désinformation

Cette semaine, Donald Trump a invité les électeurs de Caroline du Nord à voter deux reprises lors de l’élection présidentielle. Une première fois par correspondance et une seconde fois en se rendant dans les bureaux de vote. C’est une nouvelle provocation du président américain qui incite les citoyens de cet état à se livrer à une activité illégale.

Quelques jours plus tôt, Twitter avait justement eu le nez creux en annonçant un nouvel outil visant à lutter contre la désinformation. L’idée du réseau social est surtout de s’attaquer aux fake news à caractère électoral comme celle de Donald Trump. Concrètement, il s’agit d’un nouvel outil de recherche qui s’adresse à tous les utilisateurs américains du site. Lorsqu’une requête concernant la participation au vote sera effectuée, les électeurs seront invités à « en apprendre plus sur les faits ». Ils seront alors orientés vers des comptes et des sites fiables sur le sujet et les informations seront fournies en langue anglaise et espagnole.

It’s now easier to find trusted information about voting in the US.

Beginning today, when you search for key terms related to voter registration on Twitter, you’ll see a prompt in English or Spanish pointing you to official sources. pic.twitter.com/MMFg6N1BJV

— TwitterGov (@TwitterGov) August 31, 2020