Galaxy M41 : un smartphone Samsung avec une batterie énorme de 6 800 mAh ?

Petit à petit, les smartphones « Galaxy M » de Samsung arrivent en Europe. Par exemple, le Galaxy M31 est déjà disponible en France, et coûte 289 euros. Et bientôt, un nouvel appareil pourrait enrichir cette gamme : le Galaxy M41. Et l’un des points forts de ce modèle pourrait être l’autonomie. En effet, à en croire les rumeurs, ce smartphone serait équipé d’une batterie vraiment… énorme !

D’après le site GSMAna, le Samsung Galaxy M41 aurait récemment fait son apparition sur un site de certification chinois. Et si cette source ne donne pas beaucoup de détails sur le design et la fiche technique, celle-ci révèle néanmoins une information importable concernant la batterie. D’après GSMArena, le Galaxy M41 pourrait avoir une batterie d’une capacité très importante de 6 800 mAh. À titre de comparaison, le Galaxy S20 a une batterie de 4 000 mAh, le Mi 10 Pro de Xiaomi a une batterie de 4 500 mAh et le OnePlus 8 Pro a une batterie de 4 510 mAh. Pour le moment, on ne sait pas combien d’heures d’autonomie une batterie de 6 800 mAh permettrait d’avoir sur le Galaxy M41. Mais en tout cas, cette autonomie devrait être très élevée.

Galaxy M : des modèles conçus pour l’Asie qui arrivent en Europe ?

La gamme Galaxy M de Samsung a été initialement conçue pour l’Asie, et sur celle-ci, le constructeur propose des smartphones relativement abordables, mais avec des fiches techniques intéressantes. L’autonomie est également un élément essentiel pour les Galaxy M de Samsung. Il s’agit donc de sérieux concurrent pour les appareils Redmi Note de Xiaomi.

Le Galaxy M31, par exemple, a une batterie de 6 000 mAh, ce qui permet d’avoir une autonomie de 21 heures en utilisation sur internet 4G, ou 26 heures en lecture vidéo. Ce smartphone utilise un processeur Octa-Core 2.3GHz, 1.7GHz, et un écran de type Super AMOLED de 6,4 pouces. Côté caméras, on a quatre capteurs sur le dos, dont un capteur principal de 64 mégapixels. En façade, il y a un appareil photo de 32 mégapixels.

Normalement, le Galaxy M41 devrait avoir une fiche technique plus intéressante que celle du M31. Mais pour le moment, les rumeurs concernant ce futur smartphone Samsung sont à considérer avec une extrême prudence.